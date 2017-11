Wien, Innsbruck – Am Montag wurde 23 Lehrbetrieben im Rahmen eines Festaktes das Bundeswappen mit dem Zusatz „Staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ verliehen. Diese Auszeichnung erhielten auch vier Firmen aus Tirol: Color Kneringer in Prutz, Opbacher Installationen in Fügen, Viking in Langkampfen und Würth Hochenburger in Innsbruck. „Mit der Verleihung des Bundeswappens zeichnen wir besonders herausragende Leistungen im Bereich der Lehrlingsausbildung aus, die best­qualifizierte Fachkräfte für die Zukunft garantiert“, erklärte Wirtschaftsminister Harald Mahrer.

Neben den Bundeswappen wurde heuer erstmals die Auszeichnung „Ausgezeichneter Betrieb für Lernen in Europa“ als Teil des Erasmus Plus Projekts „EQAMOB – Quality Assurance for In-company Learning Mobility for Apprentices“ verliehen. Dieses Qualitätssiegel erhielten auch die Firma Sandoz in Kundl, die Lebensmittelkette MPreis in Völs und das Hotel Klosterbräu & Spa in Seefeld.

Diese Unternehmen, die im Bereich Auslands­praktika für Lehrlinge besonders engagiert sind, würden so vor den Vorhang geholt, um den Mehrwert von berufsbezogener Auslandserfahrung für die Lehrlinge und für die österreichischen Unternehmen darzustellen, betonte Mahrer. (TT)