Innsbruck, Pyeongchang – Das Austria House des Österreichischen Olympischen Comités zählt bereits zum Inventar Olympischer Winterspiele. Das Österreich-Haus gilt als Werbeplattform, um mit Sponsorenevents, Medaillenfeiern etc. Österreich ins Rampenlicht zu rücken. Die Tirol Werbung wird im kommenden Februar bei den Olympischen Spielen im südkoreanischen Pyeongchang zwar als Partner der Österreich Werbung im Österreich-Haus auftreten, hat allerdings die angedachte Premium-Partnerschaft nun zurückgezogen.

Als Grund dafür nennt die Tirol Werbung das Nein zur Bewerbung Tirols für die Winterspiele 2026. „Eine Premium-Partnerschaft Tirols und folglich eine permanente Präsenz im Austria House wurde immer nur unter der Prämisse einer Bewerbung von Innsbruck und Tirol für die Olympischen Winterspiele 2026 als realisierbar gesehen“, teilt die Tirol Werbung mit.

Die Tirol Werbung sei aber gemeinsam mit der Kärnten Werbung und Salzburger Land Tourismus als Partner der Österreich Werbung bei den Olympischen Spielen in Korea dabei. Am 9. Februar werde es eine Pressekonferenz und einen Workshop in Südkoreas Hauptstadt Seoul geben, am Tag darauf würden wichtige Partner (Reiseveranstalter etc.) nach Pyeongchang eingeladen. Untertags stehe der Besuch bei einem olympischen Bewerb auf dem Programm, am Abend werde man Gastgeber beim Österreich-Abend im Austria House – gemeinsam mit Österreich Werbung, Kärnten und Salzburg – sein, erklärt die Tirol Werbung.

Auftritte der Tirol Werbung bei Großereignissen waren zuletzt durchwachsen. Wegen hoher Kosten und Streitigkeiten um die Finanzierung hatte LH Günther Platter 2013 das Aus für den eigenen Tirol-Berg verkündet. Bei der Ski-WM in St. Moritz erlebte der Tirol-Berg ein Comeback. Dort lag allerdings die Speisekarte schwer im Magen, weil „Innsbrucker Gröstl“ aus Deutschland, „Seefelder Wildragout“ aus Ungarn und Schnitzelsemmeln aus Kroatie­n serviert wurden. (mas)