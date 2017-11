Von Harald Angerer

Westendorf – Die Preise steigen – in Westendorf verzeichnete man in den vergangenen Jahren einen enormen Anstieg bei den Grundstücks- und Wohnungspreisen. Auch wenn viele Wohnungen entstanden sind, blieben die Einheimischen meist auf der Strecke. Nun soll mit einem Projekt des Tiroler Bodenfonds ein Angebot für Einheimische geschaffen werden.

Dazu hat der Bodenfonds den so genannten Lindacker in Westendorf gekauft und dieser soll nun bebaut werden. Auf einer Fläche von 11.200 m2 soll dort leistbares Wohnen für Einheimische entstehen. Kürzlich wurde nun dem Bauausschuss der Gemeinde eine erste Bebauungsstudie vorgelegt. „Das ist aber wirklich erst eine grobe Vorstellung, was möglich wäre“, betont Bürgermeisterin Annemarie Plieseis. Es gebe noch keine genaue Zahl, wie viele Einheiten wirklich gebaut werden.

„Wir haben den Bedarf im Ort erhoben und an den Bodenfonds weitergegeben, dieser hat nun aufgrund der Daten diese erste Grobplanung vorgenommen“, schildert die Bürgermeisterin. Der Bauausschuss wird sich nun darüber beraten. Auch wurde der Bodenfonds gebeten, erste Preisvorstellungen zu nennen. Anschließend werden die Interessenten zu einem Info-Abend geladen. „Dann wird man sehen, wie hoch der Bedarf wirklich ist. Erst danach kann eine genauere Planung erfolgen“, so Plieseis.

Inzwischen wolle man sich auch Gedanken über die mögliche Erschließung des Lindackers machen. Es soll möglichst rasch ein Mobilitätskonzept erstellt werden, „aber nicht nur für den Lindacker, sondern für das ganze Dorf“, sagt Plieseis. Die Zufahrt dürfe aber kein Ausschlusskriterium für das Projekt sein. „Es gibt viele, die schon lange auf eine solche Chance warten, an der Zufahrt darf das Projekt nicht scheitern“, sagt die Orts­chefin.

Der Bedarf in Westendorf an Wohnungen und Grundstücken für Einheimische sei laut Plieseis groß. So haben sich in wenigen Wochen über 100 Personen auf einer Liste eingetragen. Die Wünsche reichen dabei von Einfamilienhäusern bis zu Mietwohnungen. Am meisten Bedarf besteht beim Eigentum, also Eigentumswohnungen oder Reihenhäuser. So wünschen sich 53 Personen eine Eigentumswohnung, 45 ein Reihenhaus.