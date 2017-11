St. Ulrich a. P. – Denkt man an Meetings, Kongresse, Tagungen oder Ausstellungen, so fallen einem wahrscheinlich zunächst die großen Locations in Wien, Salzburg oder Innsbruck ein. Im Pillerseetal sind die Tourismusverantwortlichen rund um Geschäftsführer Armin Kuen der Meinung, dass auch im ländlichen Bereich ein attraktives Angebot und somit ein Potenzial in diesem Bereich besteht. Speziell in der Nebensaison könnte das so genannte MICE-Segment (Tagungstourismus)zusätzliche Impulse bringen, so der Tenor.

Um das Potenzial genauer unter die Lupe zu nehmen, wurde der erfahrene Unternehmensberater Christian Timmer aus München mit der Organisation einer Inforeise beauftragt. 23 Eventplaner namhafter Firmen wie BMW, Mastercard oder Wirecard folgten dem Ruf in die Region Kitzbüheler Alpen. Gemeinsam mit den Initiatoren Markus Förmer von der nordic academy und Hans Eder vom fairhotel Hochfilzen erkundeten die Teilnehmer die Region. Outdoor-Sport und Teambuilding mit „volkstümlichen Wettkämpfen“ wie Hufeisenwerfen und Stelzengehen standen ebenso auf dem Programm wie Team-Biathlon oder Eisstockschießen. Das Programm ist offensichtlich gut angekommen, denn einige Teilnehmer meldeten sich spontan für den Volksbiathlon im März an. Begeistert hätten sich die Eventmanager auch von den Möglichkeiten im Jakobskreuz gezeigt, ebenso von der kulinarischen Vielfalt der Region sowie den Entspannungs- und Wellnessmöglichkeiten. (TT)