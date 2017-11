Innsbruck, Oxford – Er ist der vielleicht prominenteste Wissenschaftsexport Österreichs: Viktor Mayer-Schönberger war zehn Jahre Professor in Harvard in den USA und betreut heute den Lehrstuhl für Internet Governance an der britischen Top-Universität in Oxford. Bekannt wurde er mit seinem Engagement für das digitale Vergessen im Internet und danach mit seinem weltweiten Bestseller „Big Data“. Kommenden Mittwoch (8. November) referiert Mayer-Schönberger als einer der Starreferenten beim Tiroler Wirtschaftsforum in Innsbruck unter dem Titel „Big Data, künstliche Intelligenz und Automatisierung als neues Kapital“.

Mayer-Schönberger versucht Antworten zu Fragen zu geben, die derzeit in vielerlei Hinsicht extrem aktuell sind: Wie entsteht ökonomischer Mehrwert im Kapitalismus und wie sollte er umverteilt werden? Das waren zentrale Fragen, die Karl Marx vor genau 100 Jahren in „Das Kapital“ auf radikale Weise beantwortete. Zusammen mit dem Technologie-Journalisten und -Autor Thomas Ramge versuchte Mayer-Schönberger im neuen Buch „Das Digital“ wie einst Marx die gleichen Fragen am Übergang zum globalen Daten-Kapitalismus zu beantworten.

Der Ansatz: „Wir können mit Daten den Markt neu erfinden – und dabei Wohlstand für alle schaffen.“ Dazu müssten aber Big Data, Automatisierung und künstliche Intelligenz ihr Potenzial voll entfalten können. „Den Effizienzgewinn dürfen nicht allein die große­n Datenmonopolisten einstreiche­n.“ Nur wenn dieser Gewinn allen zugutekomme, werde auch eine entsprechende digitale soziale Marktwirtschaft geschaffen. In dieser würden dann aber Geld und Banken eine gegenüber heute untergeordnete Rolle spielen, sagt Mayer-Schönberger.

Big Data als Zukunftschance oder Auslöser einer neuen Überwachung: Dazu meinte Mayer-Schönberger in einem Interview mit dem Spiegel: „Überwachung ist nur eine Koinzidenz. Der Kern von Big Data ist die Vorhersage der Zukunft aus der Gegenwart und der Vergangenheit mit Mitteln der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn ich die Zukunft vorhersehbarer mache, senke ich das Risiko. Gleichzeitig schränke ich aber auch Freiheit ein.“

Die Debatte des gläsernen Menschen greife noch ein wenig zu kurz. „Die große Gefahr ist nicht die Überwachung selbst, sondern die Vorhersage menschlichen Verhaltens und das Daranknüpfen von Verantwortlichkeit für etwas, was man noch nicht getan hat.“ Um die Privatsphäre effektiv zu sichern, müsse man einen anderen Mechanismus finden, der auf die Verwendung von Daten abzielt.

