Von Max Strozzi

Langkampfen, Kundl – Für 100 Millionen Euro hat das Pharma-Unternehmen Sandoz sein Werk in Schaftenau in Langkampfen ausgebaut und das Werk zur Zellkulturenproduktion erweitert sowie ein neues Bürogebäude errichtet. „Mit der Erweiterung wird die bestehende Anlage zur Zellproduktion verdoppelt“, erklärt Sandoz-Österreich-Chef Ard van der Meij. Durch die Investition sollen mehr als 190 Jobs entstehen.

In Langkampfen stellt die Novartis-Tochter Biologika und Biosimilars für den Weltmarkt her. Biologika sind Proteine, die etwa aus Zellen von Hamster-Eierstöcken, aus Hefezellen oder aus Bakterien hergestellt werden. Am Ende des Produktionsprozesses wird der Wirkstoff als Flüssigkeit abgefüllt, die dem Patienten gespritzt wird. Zugute kommen die Mittel Patienten mit schweren Krankheiten wie etwa Krebs. „Bis 2020 werden 70 Prozent der wichtigsten Arzneimittel weltweit Biologika sein“, sagt Mark Schiefermeier, Produktionsleiter in Langkampfen.

Biosimilars sind Nachfolge-Medikamente, die nach dem Ablauf von Patenten des Original-Medikaments entwickelt werden. Wesentlicher Unterschied zu Generika: Generika werden synthetisch hergestellt, Biosimilars dagegen aus lebenden Zellen, was strengere Zulassungsregeln und damit höhere Kosten zur Folge hat. Sandoz hat je fünf Biologika und Biosimilars am Markt.

„Wir stehen kurz davor, viele neue Produkte auf den Markt zu bringen, vor diesem Hintergrund ist der Ausbau erfolgt“, erklärte van der Meij. Mit mehr als 4000 Mitarbeitern an den Standorten Kundl und Langkampfen ist Sandoz einer der größten privaten Arbeitgeber in Tirol. In Tirol erwirtschaftet Sandoz 1,7 Mrd. Euro Umsatz, 95 % der Produktion gehen in den Export. Man wolle auch in Zukunft am Standort Schaften­au wachsen, erklärte die Firmenspitze. Bereits im Vorjahr hatte Sandoz angekündigt, bis 2020 500 Mio. Euro in Kundl und Schaftenau zu investieren.

Die Bedingungen in Tirol seien stets attraktiv gewesen, so van der Meij. Die Frage der Standortwahl sei aber auch eine des Vertrauens und der Vorhersehbarkeit. Beides habe in Österreich zuletzt gelitten. Irritiert zeigt sich der Sandoz-Geschäftsführer etwa von den Debatten um die Sozialpartnerschaft. „Ich möchte die Sozialpartnerschaft nicht abschaffen“, sagt van der Meij. Vertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern seien wichtige Stützen, es sei ein „Geben und Nehmen“. Nach den Spannungen müsse die Sozialpartnerschaft wieder besser funktionieren. FPÖ und NEOS stellen die Pflichtmitgliedschaft in Frage, die SPÖ ist gegen ein Ende der Pflichtmitgliedschaft, der Standpunkt von ÖVP-Chef Sebastian Kurz ist nicht ganz klar. Wirtschaftsminister und künftiger Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer (ÖVP) bekannte sich zur Pflichtmitgliedschaft.

Kritik übt Sandoz-Chef van der Meij dagegen an der Art, wie im Nationalrat kurz vor der Wahl die Angleichung von Arbeitern und Angestellten beschlossen wurde. „Ich bin dafür, dass es keine Unterschiede gibt zwischen Arbeitern und Angestellten“, sagt der Sandoz-Chef: „Entscheidungen über Nacht zu fällen, ohne die Folgen zu berücksichtigen, ist aber nicht die Lösung.“

Auch beim Thema Arbeitsflexibilisierung müsse sich Österreich bewegen, wolle das Land ein attraktiver Standort bleiben, meint der Niederländer: „Das bedeutet nicht, dass man mehr als 38 oder 40 Stunden arbeiten muss. Sondern nur, dass man die Mitarbeiter flexibler einsetzen kann.“ Bei Sandoz etwa, das mit lebenden und daher sensiblen Zellen arbeitet, müsse mitunter der Produktionsprozess aufgrund der Arbeitszeitregelungen unterbrochen werden, was viel an Produktivität koste. Auch bei den Lohnnebenkosten müsse sich Österreich fragen, ob es im Vergleich etwa zu Slowenien gut aufgestellt ist.

In den USA wird Sandoz – Hauptsitz ist in Deutschland – nebst anderen Konzernen der Preisabsprachen beschuldigt. Ob das auch Auswirkungen auf Tirol haben könnte? „Wir warten die Untersuchungen ab“, meint van der Meij.