Wien, Tirol – Sechs Unternehmen der Linzer Finanzgruppe Imperial haben vor wenigen Tagen Insolvenzanträge gestellt. Ein Tochterunternehmen, die Cordial Hotelbetriebsgesellschaft m. b. H., betreibt drei Hotels in Tirol, auch sie befindet sich in Insolvenz.

Was das konkret für die Mitarbeiter der Cordial-Hotels in Reith in Tirol, Achenkirch und Going heißt, ist noch unklar. „Alle Hotels sind geöffnet, wir streben eine Weiterführung an“, hieß es gestern auf TT-Anfrage aus der Linzer Firmenzentrale.

Insgesamt beschäftigt die Hotelbetriebsgesellschaft in vier Hotels (eines davon in Wien) 83 Mitarbeiter.

Die Großpleite des Imperialverbundes, der Schulden von rund 100 Mio. Euro aufweisen soll, beschäftigt auch 6300 Timesharing-Mitglieder der ebenfalls in Insolvenz befindlichen Cordial-Hotelgruppe. Das Geschäftsmodell der Hotelgruppe sah vor, sich mit geldwerten Punkten in einen Club einzukaufen und für diese Punkte in Cordial-Hotels oder solchen, mit denen kooperiert wurde, 30 Jahre lang auf Urlaub fahren zu können. Laut der Firmenzentrale werde aktuell darüber diskutiert, ob das Punktesystem weitergeführt werden soll. Aus dem Vorstand hieß es zudem gegenüber der TT, dass nicht klar sei, ob die Punkte aktuell gültig seien. „Darüber wird derzeit gesprochen. Nächste Woche wissen wir mehr“, sagte Cordial-Vorständin Claudia Dorn.

Als Grund für die Pleite nennt Imperial eine Entscheidung des OGH, wonach das Kapital von atypisch stillen Gesellschaftern bei fehlenden Mitwirkungsrechten für Unternehmen kein Eigenkapital, sondern Verbindlichkeiten darstellt, im aktuellen Fall 58 Mio. Euro. (APA, ecke)