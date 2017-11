Imst – „Ohne unsere Landarbeiter ist der ländliche Raum kaum vorstellbar“, betonte der Präsident der Landarbeiterkammer, Andreas Gleirscher. „Gerade in der heutigen Zeit ist eine verstärkte Abwanderung in städtische Gebiete feststellbar.“ Daher sei es „lobenswert, dass Menschen 45, 35 und 25 Jahre bei ein und demselben Dienstgeber ihre Arbeit verrichten“. Großes Lob gab es für die Land- und Forstarbeiter aus den drei Bezirken Imst, Land­eck und Reutte. Die Tiroler Landarbeiterkammer lud 36 Jubilare aus dem Oberland und Außerfern zu einer Feierstunde in den Gasthof Hirschen nach Imst.

Zählten früher nur Mägde und Knechte zu diesem Personenkreis, sind es heute überwiegend Waldaufseher, Jäger, Forstarbeiter, Hirten, Arbeitnehmer in Lagerhäusern und landwirtschaftlichen Lehranstalten sowie Gärtner und Mitarbeiter der Landwirtschaftskammern. Aber auch leitende Angestellte der Bauernkammer, wie etwa den Chef der Imster Kammer, Otma­r Juen (er wurde für 25 Jahre ausgezeichnet), findet man unter den Jubilaren. Immerhin werden von der Kammer über 5000 Mitarbeiter in 16 Berufssparten betreut.

Gleirscher hielt zudem mit Blick auf die Ausgezeichneten fest: „Stellen wir uns vor, vor 45 Jahren gab es noch kein Handy und weitere moderne Einrichtungen. Da waren die Dienstnehmer in der Natur auf sich allein gestellt, ohne Verbindung zur Außenwelt.“

Außerdem betonte der Präsident die gute Zusammenarbeit mit den Dienstgebern und der Landwirtschaftskammer. Über die Kollektivverhandlungen berichtete der Tarrenzer Bürgermeister Rudolf Köll: „Es gibt oft harte, aber faire Verhandlungen. Ich möchte betonen, dass wir in Tirol den besten Kollektivvertrag mit den besten Bedingungen haben.“ Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von der Familie Runggatscher aus Absam. (peja)