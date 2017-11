Kitzbühel – Es ist einzigartig in Österreich, dass die Landwirtschaftskammer und die Landarbeiterkammer (LAK) zusammen all jene Mitarbeiter ehren, die bereits seit vielen Jahren beim selben Arbeitgeber tätig sind. In der Land- und Forstwirtschaft ist das sehr oft der Fall und so konnten sich am Samstag 35 Personen aus den Bezirken Kufstein und Kitzbühel über eine Ehrung freuen.

LAK-Präsident Andreas Gleirscher bedankte sich für die gute Zusammenarbeit der beiden Organisationen und auch bei den Dienstgebern der Geehrten. Positiv sieht er die geplante Ausbildungsänderung im Bereich der Forstwirtschaft, die mit der neuen Schule in Rotholz in Kraft treten sollte.

Ferdinand Grüner, Direktor der Landwirtschaftskammer, erklärte, „dass viele der Ausgezeichneten für die Infrastruktur im ländlichen Raum arbeiten und damit zum Wohlergehen aller beitragen“. Zudem hofft er, dass die Pflichtmitgliedschaft in der Kammer nicht aufgehoben werde, weil nur dadurch eine nachhaltige Planung möglich sei und viele Beratungen nicht aufrechterhalten werden könnten. Auch LA Alois Margreiter betonte, dass die Abschaffung eine Katastrophe wäre, er versicherte aber gleichzeitig, dass dies nicht geschehen werde. (be)