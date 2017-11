Fieberbrunn – Zum zweiten Mal nehmen sich die Bergbahnen Fieberbrunn, der TVB Pillerseetal, die Gemeinde Fieberbrunn, die beiden Skischulen im Ort sowie regionale Wirtschaftstreibende an der Hand und organisieren verschiedene Veranstaltungen, für die sie 170.000 Euro (ohne Freeride World Tour) aufwenden. Ein Überblick:

1Skishows: Auch heuer wird es wieder wöchentliche Skishows geben. Jeden Dienstag vom 19. Dezember bis 3. April ab 20 Uhr zeigen die Skilehrer in der Gemeinde, was sie mit verschiedenen Geräten, wie etwa Stelzenski, draufhaben. „Heuer ist es so, dass es keine typischen Themenfahrten geben wird, sondern die Skifahrer eine Geschichte erzählen“, verrät Projektleiter Bernhard Pletzenauer. Die Geschichte mit dem Namen „Der Winter­könig“ stammt aus der Feder von Fieberbunns Kreativ-Kopf Manfred Fuschlberger, der sich dabei von der biblischen Schöpfungsgeschichte inspirieren ließ. „Es wird darum gehen, dass die Welt in sieben Farben entsteht.“ Bei der Erzählung werden zudem eine Lichtershow und Pyrotechnik eingesetzt. Im vergangenen Jahr kamen bis zu 1500 Besucher zu den Skishows am Eventareal Doischberg.

2Vorsilvester: Auf diesem Eventgelände findet am 30. Dezember auch die Vorsilvesterparty statt. An diesem Abend wird nicht nur die bereits erwähnte Geschichte „Der Winterkönig“ gezeigt, sondern es wird zudem einen Fackellauf und eine Pyroshow geben. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Wiener Band Crazy Wheels. Für Auftritte wie diese wird heuer erstmals eine fixe Bühne aus Massivholz installiert. Ab 23 Uhr geht es mit Partys im Dorfzentrum weiter.

3Tiroler Skilehrermeisterschaft: Am 26. und 27. Jänner gehen in Fieberbrunn die Tiroler Skilehrermeisterschaften über die Bühne. Die Skilehrer messen sich im Riesentorlauf und im Demo­skilauf. Zudem gibt es wieder den Jedermann-Team-Bewerb „Dash for Cash“, bei dem sich 1000 Euro Preisgeld abstauben lassen: Ein Tourengeher, ein Skifahrer, ein Teilnehmer mit frei zu wählendem Sportgerät für den Aufstieg und ein Snowboarder kämpfen dabei gegen die Zeit. Gefeiert wird natürlich bei der größten Skilehrerparty, die es in Österreich laut Organisatoren gibt.

4Freeride World Tour: Als Mekka für Freerider hat sich Fieberbrunn in der Szene mittlerweile einen Namen gemacht. Deshalb macht die Freeride World Tour auch heuer wieder Stopp in der Gemeinde. Das Zeitfenster wurde von 10. bis 16. März festgelegt.

Die Freeride World Tour hat laut TVB-Geschäftsführer Armin Kuen ein Budget von ca. 700.000 Euro vorgesehen. Etwa die Hälfte davon übernehmen der Ort Fieberbrunn (TVB, Bergbahn, Gemeinde) und die Tirol Werbung. „Die Unterstützung beinhaltet aber nicht nur monetäre Leistungen, sondern auch Natural­leistungen wie infrastrukturelle Einrichtungen.“

Der Vertrag läuft noch bis inklusive nächstes Jahr, so Bergbahn-Geschäftsführer Toni Niederwieser. Einer Verlängerung blickt er zuversichtlich entgegen. (miho)