Von Helmut Mittermayr

Reutte – Bei den Wahlen des Tourismusverbandes der Naturparkregion Reutte haben die Tourismusabgabepflichtigen am 27. November eine Auswahl wie schon Jahrzehnte nicht mehr. Wie berichtet, treten sieben Listen in den drei Stimmgruppen an. Mit drei Listen, in jeder Stimmgruppe eine, geht der Reuttener Hotelier und regierende TVB-Obmann Hermann Ruepp ins Rennen. Er ist bester Dinge bezüglich eines Wahlerfolges und damit der Fortsetzung seiner Funktion – verweist er doch auf eine äußert positive Entwicklung und Fortschritte in den letzten fünf Jahren.

Sollte sich Ruepp durchsetzen, wofür er eine Mehrheit im Aufsichtsrat, aus dessen Mitte der dreiköpfige TVB-Vorstand gewählt wird, benötigt, dann würde es zu einer starken Verjüngung an der Spitze kommen. Mit Natalie Klotz (24) vom Hotel Goldene Rose in Lechaschau und Vinothekbetreiber Markus Saletz (37) würde das Durchschnittsalter des Dreiervorstandes von derzeit 68 auf 41 Jahre sinken. Ruepp, selbst 63 Jahre alt, freut sich, dass es mit Klotz und Saletz gelungen sei, „zwei junge, engagierte Unternehmer für die Arbeit im Vorstand zu motivieren. Und beide haben schon einiges an Berufserfahrung vorzuweisen.“

Während die Mitbewerberlisten naturgemäß Punkte gefunden haben, was alles verbesserungswürdig sei, verweist das Zugpferd Ruepp seinerseits auf eine Top­bilanz. Allein die Nächtigungen konnten in den vergangenen fünf Jahren bei praktisch gleichbleibender Bettenzahl von 400.000 auf 500.000 gesteigert werden. „Damit sind wir sicher immer noch eine vergleichsweise kleine Region, was aber absolut nicht heißen soll, dass im Tourismus keine Wertschöpfung möglich ist. In dieser Situation gilt es, sich zu spezialisieren, sich mit den Gegebenheiten zu arrangieren und vor allem zu optimieren“, sagt Ruepp.

Der Erfolg habe viele Väter. Einer sei sicherlich die Entwicklung der neuen Website. „Wir haben zirka 30 Prozent mehr Besucher auf unserer Website. Im Jahr 2017 werden es mehr als eine Million. Geringe Absprungrate, lange Verweildauer und viele Seitenaufrufe zeigen, dass hier sehr gut gearbeitet wird“, streut Ruepp auch den TVB-Mitarbeitern Rosen. Ein zweiter Erfolgsfaktor der Region sei unbestritten der Lechweg. Nach nur fünf Jahren bereits voll etabliert, bringe der Weitwanderweg viele Gäste in die Region. Auch hier ruhe sich niemand aus. „Wir arbeiten an so genannten Lechwegschleifen. Das sind alternative Routen“, lässt Ruepp wissen. Die Highline 179 schaufle geradezu Gäste in die Region. Hier herum versuche der TVB, andere Attraktionen zu schaffen – stellvertretend seien die Stuibenfälle mit „Neun Plätze, neun Schätze“ genannt.

Die vor vier Jahren eingeführte Gäste-Aktiv-Card sei nicht mehr wegzudenken. „Die Karte funktioniert sehr gut, teilweise vielleicht sogar etwas zu gut, sodass wir mit unseren Partnern oft und intensiv nachverhandeln müssen.“ Hier dürfe auch die Budgetseite nicht aus den Augen verloren werden.

Mit EWR-Vorstand Michael Hold hat Ruepp potente Mitstreiter gefunden. „Die weiterhin positive touristische Entwicklung der Region ist uns ein Anliegen. Auch die dafür notwendige saubere Umwelt“, erklärt Hold beim Pressetermin. Vorstandsanwärter Markus Saletz will für „alle ein offenes Ohr haben, egal wie die Wahl ausgeht“. Die Angebote gehörten sicher noch weiter verbessert.

In der Stimmgruppe 1 sind – mangels Mitbewerber – Michael Hold (EWR), Alexander Trs (Raiba Reutte) und Thomas Ruepp (Hotel Mohren) schon in den TVB-Aufsichtsrat gewählt. Andrea Speck­bacher (Eurogast Speckbacher) ist Ersatz. In der Stimmgruppe 2, in der drei Listen um drei Aufsichtsratsmandate kämpfen, treten Arch. Armin Walch (Geschäftsführer Ehrenberg), Natalie Klotz, Johannes Gomig jun. (Bar-Lounge Novellis) und Alexandra Senn (Café Steh) an. Die Gruppe 3 führt Obmann Hermann Ruepp selbst an. Ihm folgen Markus Saletz, Annelies Paulweber (Gintherhof Ehenbichl), Christian Rhomberg (Steuerberater) und Günther Singer (Agentur Singer).