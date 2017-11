Innsbruck – Innsbrucks Touristiker haben für das abgelaufene Jahr 2016/17 ein Rekordergebnis verbucht. Von November 2016 bis Oktober 2017 verzeichnete Tirols Landeshauptstadt über 1,5 Millionen Ankünfte (plus 5,8 Prozent) und 3,2 Millionen Nächtigungen (plus 4,6 Prozent).

Erfolgreichste Sommersaison

Vor allem das aktuelle Sommerergebnis habe - auch dank starker Herbstzahlen - zu dem neuen Höchstwert beigetragen. Auf den heurigen Sommer entfielen 884.000 Ankünfte (plus 6,2 Prozent) und 1,7 Mio. Nächtigungen (plus 6,8 Prozent). Im Sommer wurden zwischen Mai und Oktober 2017 110.959 Nächtigungen (plus 6,8 Prozent) bzw. 51.443 Ankünfte (plus 6,18 Prozent) mehr als im Vorjahr gezählt.

Besonders starke Zuwächse gab es laut Innsbruck Tourismus neben Deutschland plus 23.360 (+5,7%) und Österreich plus 11.337 (+3,3%), vor allem aus den USA plus 9.936 (+15,8%), Spanien plus 9.020 (+24,3%), Großbritannien plus 8.287 (+22,4%), China und Indien. Also aus Ländern, die im letzten Jahr eher „Krisenmärkte“ waren. Mit einem Plus von 7,9 Prozent trug vor allem auch der Herbst (September bis Oktober) mit 36.452 zusätzlichen Übernachtungen zum hervorragenden Gesamtergebnis bei.

Karl Gostner, Obmann von Innsbruck Tourismus, führte das Ergebnis auf den „Städtetourismus-Boom“ und das vielseitig, alpin-urbane Angebot von Innsbruck zurück. Besonders hervorzuheben sei auch der immer breiter werdende internationale Gästemix.

Gäste aus Indien und China

„Mit einem Nächtigungsplus von 18 Prozent ist Indien unter den ‚Wachstums-Spitzenreitern‘ der internationalen Märkte und bestätigt somit ganz klar, dass das Thema ‚Bollywood‘ bzw. die realisierten indischen Filmproduktionen eine starke Anziehungskraft haben. Uns freut es, dass auch immer mehr heimische Hotelpartner auf das große Potenzial setzen, das der indische Markt birgt“, so Karin Seiler-Lall, Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus.

Einen starken Aufwärtstrend zeigen auch die Übernachtungszahlen chinesischer Gäste: Nach einem Minus im Tourismusjahr 2016 wurde nun ein deutliches Plus von 12,4% erreicht. Auch abseits der Fernmärkte zeigt sich ein positiver Trend: Aus zehn der zwölf führenden Herkunftsmärkte konnte ein Nächtigungsplus verzeichnet werden – so auch aus Deutschland (+ 3,4%) oder der Schweiz (+2,0%), aus der erstmals mehr als 200.000 Nächtigungen gezählt wurden. Auch der Inlandsmarkt bilanziert mit einem Plus – aus Österreich wurden 1,4 Prozent mehr Nächtigungen verzeichnet. (TT.com)