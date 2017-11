Karrösten – Planungsfehler in den Anfangsjahren von Passivhäusern haben sich speziell in die Köpfe der Skeptiker eingebrannt. Seine Vorurteile überdenken konnte man am österreichweit begangenen Tag des Passivhauses.

Im Bezirk Imst standen drei Häuser zur Besichtigung offen: das Gästehaus des Hotels Schwarz in Mieming, der MPreis auf der Ötztaler Höhe sowie das Gemeindehaus Karrösten. „Auch wenn unterschiedliche Funktionen teilweise unterschiedliche Systeme bedingen, haben doch alle Passivhäuser dieselbe Grundlage“, erläuterte Laszlo Lepp, Projektbetreuer vom Passivhaus Institut. „Man will passiv Energie gewinnen und sollte daher mit der Sonne bauen.“ Damit das Konzept auch in der Praxis wirklich funktioniert, sei es vor allem wichtig, einen Energieberater bereits in die Planung zu involvieren, weiß auch Rainer Krismer, der für das Gästehaus des Hotels Schwarz diese Aufgabe übernommen hatte. „Die Gebäudehülle muss sehr gut isoliert sein“, so Lepp, „zentral sind die Fenster, die nicht mehr Energie nach außen geben dürfen, als sie nach innen abgeben“: Daher sei der Standort ein wesentlicher Faktor bei der Planung.

Diesbezüglich ideale Bedingungen findet man beim Gemeindehaus von Karrösten, das bereits 2007 zum Passivhaus umgebaut wurde und seither bestens funktioniert, wie Bürgermeister Oswald Krabacher betont: „Es ist das eingetreten, was damals gesagt worden ist“, zeigt er sich sehr zufrieden mit der Energiebilanz des Gebäudes. Die Gemeinde Karrösten, die bereits im Jahr 1995 als eine der ersten Gemeinden ein Energiekonzept erstellte und sich Ehrungen als Solar- und als Umweltgemeinde sichern konnte, setzt in ihren Projekten schon lange auf Bürgerbeteiligung. Krabacher: „Partizipation war immer schon ein wichtiger Ansatz.“ Projekte wie Solaranlagen-Selbstbaukurse sind sicher auch ein wichtiger Grund dafür, dass 20 Prozent der Haushalte in Karrösten Solaranlagen auf den Hausdächern haben. Schon vor vielen Jahren hat der Gemeinderat außerdem per Beschluss festgehalten, dass man keine Gasleitung ins Dorf gelegt haben will. „Man hat eine Philosophie gehabt und an der hält man heute noch fest“, zeigt sich Krabacher stolz auf den gemeinschaftlichen Konsens.

Das nächste Projekt liegt bereits in der Schublade und wartet auf Umsetzung: Die geplante Photovoltaik-Anlage auf dem neuen Gemeinde­gebäude, in das unter anderem die Turnhalle und der Kindergarten kommen, soll mittels Bürgerbeteiligung finanziert werden. (ado)