Von Alois Vahrner

Innsbruck – Bei der morgigen Landesversammlung des Tiroler Skilehrerverbandes sind heiße Diskussionen garantiert. „Wir werden immer mehr zu Verwaltern für die ausufernde Bürokratie“, kritisiert Tirols und Österreichs Skilehrer-Präsident Richard Walter gegenüber der TT.

Eine regelrechte Finanzbombe sei ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofes, dass für Mitarbeiter-Zimmer gemäß einem ortsüblichen Zimmerpreis (also etwa 20 Euro) Umsatzsteuer fällig sei – und das rückwirkend. Walter als Chef von Österreichs größter Skischule am Arlberg muss für sieben Jahre Hunderttausende Euro an die Finanz zahlen. „Dafür, dass wir bis zu 220 Mitarbeitern, die zu Weihnachten und anderen Spitzenzeiten nie so viele Zimmer bekämen, die Unterkunft zur Verfügung stellen, werden wir auch noch bestraft.“

Es sei „realitätsfremd und eine krasse Ungleichbehandlung“ von Skilehrern oder Seilbahn-Angestellten in der Saison, die oft sogar in gemeinsam mit dem Tourismus errichteten Unterkünften wohnen würden, der aber für Kost und Logis steuerbefreit sei. Die Seilbahner planen deshalb den Gang zum Verfassungsgerichtshof.

Immer neue Vorschriften, Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht machten allen Skischulen, vor allem kleineren, zu schaffen. Der Verband registriert als Folge eine regelrechte Explosion von Ein-Personen-Skischulen. Von 351 Skischulen sei deren Zahl zuletzt noch einmal um mehr als 30 auf bereits 127 gestiegen, und der Trend halte weiter an, sagt Walter. Diese könnten auch noch billiger anbieten, weil sie weit weniger Vorschriften hätten und zudem meistens auch keine Umsatzsteuer anfalle.

Unverändert massiv sei die Konkurrenz durch ausländische Skischulen, die sich ohne Anmeldung auf Tirols Pisten tummeln. Hier seien Zehntausende Skilehrer zumindest kurzzeitig tätig, das sei damit ein Vielfaches der 7000 Beschäftigten in den Tiroler Skischulen – allein bis zu 14.000 Deutsche, aber auch sehr viele etwa aus Holland, Belgien, Polen oder Tschechien. Obwohl dem Staat viele Millionen an Steuern und Abgaben entgehen, habe dieser entweder kapituliert oder kein spürbares Interesse an stärkeren Kontrollen, so Walter.

Vorerst wenigstens auf Eis gelegt habe die EU nach heftigen Widerständen aus Österreich, Italien und Frankreich Pläne, das Skilehrer-Ausbildungssystem nach unten zu nivellieren. Gerade in Sachen alpine Sicherheit sei höchste Qualität nötig, derzeit gelten Standards wie der Eurotest und der Euro-Sicherheitstest.

Unabhängig davon arbeite man in Tirol an der „Skischule der Zukunft“, in der auch emotionale Faktoren neben den technischen weit mehr Gewicht erhalten sollen als bisher, sagt Walter. Ein Pilotprojekt mit dem Snowboard-Ass Heidi Neururer kommt.

Für den Winter sind Tirols Skischulen trotz der genannten Widrigkeiten auch wegen der frühen Schneefälle optimistisch. Die Skischulen in Tirol unterrichten pro Jahr etwa 800.000 Gäste, davon sind mehr als die Hälfte Kinder.