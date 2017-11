Schwaz – Bis zu 75 Zentimeter Schnee liegen auf 2500 Metern Höhe in Hochfügen. Genug, um heute bereits die Gondeltüren für die ersten Wintersportler zu öffnen.

„Die Leute sind ganz heiß aufs Skifahren. Das haben wir schon im Vorverkauf gemerkt“, sagt Helmuth Grünbacher (GF Hochfügen). Die Schneebedingungen seien ideal. Etwas Magenschmerzen bereiten ihm hingegen die vielen Skitourengeher, die aus allen Ecken und Enden Tirols und teils auch aus Rosenheim oder Ingolstadt nach Hochfügen fahren. Die Anzahl der Skitourengeher mache ihm keine so großen Sorgen, aber nicht jeder sei fit und beachte die Pistenregeln. Die Vorfreude auf den ersten Skibetrieb an diesem Wochenende dämpfe das dennoch nicht.

Geöffnet haben am Wochenende in Hochfügen der Waidoffensessellift, ein Schlepplift und der 8er-Jet.

Auch am 25. und 26. November kann man in Hochfügen Ski fahren, genauso wie in Hochzillertal. Ab dem 2. Dezember ist durchgehender Betrieb geplant. Dieses Datum haben auch die Zillertal Arena, die Mayrhofner Bergbahnen und die Finkenberger Almbahnen ins Auge gefasst. Etwas später starten dann die Rofanseilbahn und die Spieljochbahn ab dem 22. Dezember in die Saison. Am Kellerjoch und in der Christlum ist noch unklar, ab wann die Lifte in Betrieb gehen. Das hänge vom Wetter ab. (emf)