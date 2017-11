Von Hubert Daum

Tarrenz – Mit dem Rittersaal auf Schloss Starkenberg suchten sich die Betriebe unter der Dachmarke „Urlaub am Bauernhof“ (UaB), die besonders um jene Gäste rittern, die in bäuerlicher Umgebung dem Stress entfliehen wollen, eine besondere Location. Erstmals blickte man gemeinsam auf die Saison zurück. Über 90 Vermieter in den Bezirken Imst, Landeck und Reutte, zusammengefasst in der Region West, erleben einen steten Aufwärtstrend ihrer Marke und steigende Nachfrage und begingen diese gemeinsame Vollversammlung dementsprechend motiviert.

„Es war ein sehr intensives Jahr“, leitete Geschäftsführerin Verena Unterkircher ein, „die Hauptkategorisierungen sind so gut wie abgeschlossen.“ Um die Qualität zu gewährleisten, verlangt die österreichweite Marke nämlich die Einhaltung umfangreicher, exakt definierter Kriterien, nach denen die „Blumen“ vergeben werden, analog der Sterne in der Hotellerie. Alle vier Jahre wird von einer externen Jury überprüft, ob die Standards für die jeweilige Kategorie noch gegeben sind.

Der fünfte Stern als höchstes Qualitätsmerkmal wurde erst heuer eingeführt. Unterkirchner: „Wir sind besonders stolz, dass der Bauernhof Wachter in Fiss als erster Betrieb in ganz Österreich mit fünf Sternen ausgezeichnet wurde. Nun ist mit dem Betrieb von Annemarie und Andreas Gabl in Wald der zweite dazugekommen.“

In diesem Jahr sei neben internationalen Auftritten intern stark an der Präsentationsmappe des eigenen Betriebes gearbeitet worden. Und die wird künftig eine weitere Komponente beinhalten: Infos über die neue App „regional.tirol“, die die Gäste zu den Produkten der umliegenden Direktvermarkter lotsen soll. Die Kooperation von regional.tirol und Urlaub am Bauernhof wurde von Projektleiter Gottfried Mair und Verena Unterkircher bereits vor einiger Zeit besiegelt, nun folgte die offizielle Vorstellung des neuen Services, das einen Mehrwert für die Gäste darstellen soll.

Einen Mehrwert für die UaB-Betriebe ließ sich auch Mair einfallen: Für jeden Teilnehmer gab’s ein Bäumchen vom Landesforstgarten Stams. Als Symbolik, dass die Kooperation gedeihe und wachse, so Mair.