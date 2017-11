Telfs – Mit einer großen Feier in der Skylounge in Telfs bedankten sich die Thöni Industriebetriebe am Donnerstagabend bei insgesamt 47 langjährigen Mitarbeitern.

Genau zeitgleich war die Firma Thöni auch Thema im Telfer Gemeinderat – konkret die geplante Erweiterung am Werksgelände in der Olympstraße: In der neuen Produktionshalle sollen im Vollbetrieb bis zu 150 neue Mitarbeiter tätig sein. Den Grundsatzbeschluss in Form einer politischen Willensbekundung hatte der Gemeinderat bereits im Oktober mehrheitlich gefasst. Nun beschloss man die nötige Umwidmung von Misch- in Gewerbegebiet (die nur ca. 20 Prozent der Gesamtfläche betrifft). BM Christian Härting berichtete von einem Immissionsgutachten zum Werkslärm, das die Firma bereits vorgelegt habe. Demnach liege der Zuwachs hier bei unter einem Dezibel. Noch nicht berechnet wurde die Reflexion des bestehenden Verkehrslärms in der Olympstraße durch die künftige Hallenwand, „da die Planungen hier noch nicht im Detail vorliegen“, so Härting. Die Firma habe aber bereits Änderungen gegenüber dem Erstkonzept zugesagt, „um Rücksicht auf die Anrainer zu nehmen“. So solle die Hallenwand nicht in gerader Linie, sondern „gebrochen“ ausgeführt werden. Die Grünen stimmten gegen die Widmung, da in Sachen Lärm und Zufahrtssituation „noch nicht alle Fakten auf dem Tisch liegen“, wie Vize-BM Christoph Walch kritisierte. GR Norbert Tanzer (PZT/SPÖ) enthielt sich der Stimme. (md)