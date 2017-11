Innsbruck – In den vergangenen Jahren rückte die Beschäftigung von Frauen in den Mittelpunkt der Betrachtung. Immer mehr Frauen sind in Teilzeit tätig. Welche Nachteile das mit sich bringt, zeigt die Veranstaltungsreihe „Alles was Recht ist“ von Frauen im Brennpunkt in Kooperation mit dem AMS Tirol, ÖGB Tiro­l, Basis – Frauenservice & Familienberatung Reutte und dem Frauenzentrum Osttirol. Die Juristin Iris Erricher spricht im Interview mit der TT über eine fehlende Mindestpension und Pensionssplitting als unbekanntes Wesen.

Mehr Männer gehen Teilzeit arbeiten. Ist das ein Vorteil?

Iris Erricher: Das kann ein Vorteil oder ein Nachteil sein. In partnerschaftlicher Hinsicht ist es ein Vorteil, vor allem wenn Kinder da sind, solange sichergestellt ist, dass das Geld reicht, um die Familie ernähren zu können.

Die Isländer haben jetzt gleiche Bezahlung für Männer und Frauen per Gesetz eingeführt. Warum funktioniert das bei uns nicht?

Erricher: Bei uns gibt es das entsprechende Gesetz seit 1979. Es besagt, dass es gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit geben muss. Dennoch besteht eine große Gehaltskluft, abgesehen von der Benachteiligung von Frauen bei der Besetzung von Führungsposten. Zudem sind so genannte Frauenberufe sehr schlecht bezahlt. Ich bin gespannt, wie die Isländer das umsetzen wollen.

Die Teilzeit wird immer mehr zur Falle.

Erricher: Seit 2005 hat es eine große Veränderung im Pensionssystem gegeben. Es zählen nicht mehr die besten 15 Jahre, sondern das ganze Erwerbsleben wird für den Durchrechnungszeitraum herangezogen. Das ist eine Katastrophe für Frauen, die die Berufslaufbahn unterbrechen.

Kann man das zurücknehmen oder abfedern?

Erricher: Ich denke, die Rücknahme wird schwierig. Es gilt jetzt die Leistungen von Frauen in Sachen Erziehung und Pflege besser sozialrechtlich abzusichern.

Was ist das Hauptproblem, mit dem Frauen zu kämpfen haben?

Erricher: Gerade in den ländlichen Gebieten können Frauen oft nicht arbeiten gehen, weil sie niemanden für die Kinderbetreuung haben. Es gibt heuer erstmals eine Bedarfserhebung seitens der Gemeinde. Die Wirtschaft muss aber auch mehr in die Pflicht genommen werden.

Vielfach herrscht die Meinung, es gäbe eine Mindestpension.

Erricher: Das ist ein Irrglaube. Die Frauen verwechseln die Ausgleichszulage mit der Mindestpension. Fakt ist, dass nicht jeder Anspruch auf die Ausgleichszulage hat, da diese an Voraussetzungen geknüpft ist. Bei der Mindestpension wäre das klar geregelt. Essenziell ist künftig, dass weniger Menschen, vor allem Frauen, von Altersarmut bedroht sind.

Was halten Sie vom Pensionssplitting?

Erricher: Es ist eine gute Sache, wird aber kaum beworben. Ich nenne es das unbekannte Wesen. Bisher haben das österreichweit rund 500 Personen genutzt. Der erwerbstätige Elternteil kann dabei bis zu 50 Prozent seiner Pensionsbeiträge auf das Pensionskonto jenes Elternteils übertragen, der sich überwiegend um die Kinder kümmert.

Das Interview führte Alexandra Plank