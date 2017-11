Von Margit Bacher

Wien, Innsbruck – Not macht erfinderisch. Dieses Sprichwort wird verwendet, wenn durch schwierige Situationen ungewöhnliche Ideen oder Lösungen entstehen, die unter normalen Umständen nicht vorstellbar gewesen wären.

Kreativ werden musste auch einer der ältesten Tiroler Installationsbetriebe. „Auch wir sind vom allgemeinen Lehrlingsmangel überrascht worden“, erzählt Ulrike Riedle, Geschäftsführerin von Riedle Installationen. „Früher sind die Lehrlinge von alleine nur über Mundpropaganda auf uns zugekommen – aber plötzlich hatten wir statt durchschnittlich zehn nur noch zwei.“ Aber anstatt den Kopf in den Sand zu stecken oder wie viele den Facharbeitermangel zu beklagen, krempelte Riedle die Ärmel hoch und wird dafür belohnt: Das Tiroler Unternehmen hat kürzlich den Sonder-Staatspreis für „Digitalisierung in der Lehrlingsausbildung“ verliehen bekommen und darf sich seit ein paar Tagen auch „Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb“ nennen, für die nächsten drei Jahre. Aber der Reihe nach.

Auch wenn die Firma Riedle Installationen heute genau vor 110 Jahren gegründet wurde, auf eine jahrzehntelange erfolgreiche Lehrlingsausbildung zurückblicken kann und die Auftragsbücher voll sind, das genügt noch lange nicht, wenn es um den Nachwuchs geht. Riedle Installationen unternimmt vieles, um junge Menschen für den Lehrberuf zu begeistern, „denn mit Flyer-Austeilen bekommt man heutzutage keinen Lehrling mehr“, meint die Unternehmerin. Es folgten Vorträge an Schulen und gezielte regionale Werbemaßnahmen. Was Ulrike Riedle auch gerne als weiteres Plus für die Firma erreichen wollte: zu den ausgezeichneten Tiroler Lehrbetrieben zu zählen. Für sie ist diese Landesauszeichnung eine wichtige Orientierungshilfe für Lehrstellensuchende und deren Eltern. Was mit diesem Wunschziel in Bewegung kam, ist bemerkenswert.

Für die Bewerbung für das Prädikat „Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb“ ist es notwendig, einen Ausbildungsplan mit entsprechender Dokumentation zu verfassen. Da dies in Papierform erfahrungs­gemäß etwas mühevoll ist, nicht zuletzt, weil sich die Lehrlinge von Riedle Installationen – anders als bei großen Firmen mit eigener Lehrwerkstätte – immer auf verschiedenen Baustellen befinden, beschloss das Team, den Ausbildungsplan zu digitalisieren. Der Erfolg dieses ersten Schrittes war groß, so dass in einem weiteren Schritt ein umfassendes Ausbildungssystem entwickelt wurde, bei dem auch der Spaßfaktor nicht zu kurz kommt. Seit August 2016 können Lehrlinge mit „Lernen & Punkten“ online lernen, ihr Wissen selbst einschätzen und sich regelmäßig von ihrem Ausbilder überprüfen lassen. Über 200 Lerneinheiten aus dem Berufsbild wurden hierfür in aufwändiger Arbeit eingegeben. Die Ausbilder können die Leistungen der Lehrlinge strukturiert überwachen und sofort Feedback geben. Die Lehrlinge führen parallel ein Notizbuch, als individuelle Stützhilfen zu den Lerneinheiten. „Unsere Lehrlinge lernen spielerisch und ohne dass es weh tut“, schmunzelt Riedle.

Für ihr selbst entwickeltes Onlinetool „Lernen & Punkten“ ist Riedle Installationen kürzlich vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft mit dem Sonderpreis „Digitalisierung in der Lehrlingsausbildung“ ausgezeichnet worden. Der Tiroler Betrieb mit seinen drei Standorten in Innsbruck, Sistrans und Reith bei Seefeld und den insgesamt vierzig Mitarbeitern konnte sich gegen so große Konzerne wie OMV, REWE, Böhler Edelstahl und Saturn durchsetzen. „Der Aufwand war groß“, gesteht Ulrike Riedle, „aber es hat sich gelohnt. Wir haben wieder gute Lehrlinge und sehen mit diesem Erfolg unseren Weg bestätigt.“

„Lernen & Punkten“ stellte Rupert Graßmair, der Ausbilder bei Riedle Installationen, auch kürzlich beim 21. Tiroler LehrlingsausbilderInnen-Kongress im Zillertal vor. Voneinander lernen und sich vernetzen, das passiert u. a. beim Kongress, der vom Ausbilderforum Tirol organisiert wird.

Weitere Mini-Inputs gab es von Michael Pohler von Multivac und dem Projekt „Lehrlinge als Lehrer“. Eugen Hotarek von GE Jenbacher berichtete von einer inklusiven Lehrausbildung am Beispiel eines Lehrlings mit Hörbeeinträchtigung.