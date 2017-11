St. Johann i. T. – Gernot Riede­l, Geschäftsführer des TVB St. Johann – Oberndorf – Kirchdorf – Erpfendorf, hatte bei der jüngsten Vollversammlung viel Positives zu berichten: Demnach verzeichnete der TVB im Sommer 2017 mit knapp 496.000 Nächtigungen in der Region das größte Plus unter den Top 50 Orten in Tirol. „Der TVB hat damit das beste Sommer­ergebnis seit 2003 erzielen können.“ Ebens­o erfreulich sei, dass in den vergangenen drei Jahren eine um elf Tage gestiegene Vollbelegsdauer in den Betrieben erzielt werden konnte (aktuell 125 Voll­belegungstage), was einem Plus von zehn Prozent entspricht.

Doch nicht alles ist eitel Sonnenschein beim TVB, wie ein Blick in die Finanzen zeigt. So verzeichnet der TVB im Jahresabschluss 2016 einen Finanzverlust von 605.552 Euro. Der Verschuldungsgrad liegt bei 31,44 Prozent. Um diesen Wert als „gut“ einzustufen, müsse er laut Wirtschaftsprüfer Josef Pöll allerdings unter 30 Prozent liegen. Zudem ist die gesetzlich geregelte Betriebsmittelrücklage nicht in ausreichendem Maße vorhanden. Die Betriebsmittelrücklage (ca. 390.000 Euro) liegt um 8500 Euro unter der vorgeschriebenen Grenze. Der TVB müsse in den nächsten zwei Jahren deshalb für die Auffüllung sorgen, erklärte Pöll.

Um Zahlen ging es auch, als sich ein Zuhörer aus dem Publikum meldete und wissen wollte, was mit dem Geld passiert ist, das der TVB durch die Ortstaxenerhöhung von 1,20 Euro auf 2,20 Euro einnehmen konnte.

Kurzer Rückblick: Im Jahr 2015 wurde die Ortstaxenerhöhung beschlossen, um in die Infrastruktur zu investieren. Gestartet wurde mit der höheren Aufenthaltsabgabe am 1. Mai 2016.

„Teilweise sind die Einnahmen bereits in infrastrukturelle Maßnahmen wie Radwege geflossen“, erklärte Riedel. Rund 244.000 Euro sind noch immer zweckgebunden.

Stellung beziehen musste Riedel auch, als es um die Skibusse in der Region ging. Die Situation sei „katastrophal“, meinte ein Hotelbesitzer aus Gasteig (Gemeinde Kirchdorf). Seiner Meinung nach sei nicht nur die Deklarierung unzureichend („Nieman­d weiß, welcher Bus nach Gasteig fährt“), sondern auch die Anzahl der Fahrten. Riede­l kennt das Problem. „Das Problem ist die Weitläufigkeit und ein damit einhergehender Kostenaufwand“, erklärte Riedel. 70.000 Euro würde der TVB aktuell für Skibusse aufwenden. Die Bergbahn würde einen noch höheren Betrag beisteuern, auch die Gemeinde St. Johann beteilige sich. Gegenüber der Tiroler Tageszeitung verweist Riede­l außerdem auf zusätzliche Angebot­e wie den Linienbusverkehr. (miho)