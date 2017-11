Innsbruck – Tirol liegt im Ranking aller 276 „NUTS-2-Regionen“ (mittelgroße Regionen und Millionenstädte mit 800.000 bis drei Mio. Einwohnern) mit 39.300 Euro Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Kaufkraftparitäten auf Platz 28 der 30 wirtschaftsstärksten Regionen Europas. Insgesamt sind mit Tirol vier österreichische Bundesländer unter den „Top 30“: Wien (17), Salzburg (20) und Vorarlberg (26).

Eine Vergleichsstudie der Wirtschaftskammer (WK) zeigt: Eine absolute Spitzenposition nimmt Tirol im Vergleich der wirtschaftsstärksten Regionen bei den Indikatoren Schüler in berufsbildenden Schulen/Lehrlinge sowie Tourismusintensität ein. Mit einem Anteil von 73,4 Prozent an Schülern in berufsbildenden Schulen und Lehrlingen führt Tirol das Ranking auf Platz eins gefolgt vom niederländischen Groningen sowie Vorarlberg und Salzburg an. Hier zeige sich die besondere Stärke des österreichischen dualen Ausbildungssystems, so die WK. Bei der Tourismusintensität (Zahl der Übernachtungen im Verhältnis zur Bevölkerung) wird im Ranking Tirol mit einem Wert von 48,5 nur von Südtirol „geschlagen“ (Tourismusintensität von 56,8). Relativ gut schneidet Tirol auch im Bereich Forschung und Entwicklung ab: Die innerbetrieblichen Forschungs- und Entwicklungsausgaben belaufen sich auf 3,1 Prozent des regionalen BIP bzw. 1263,2 Euro je Einwohner. Damit platziert sich Tirol im ersten Drittel der 30 Regionen. In Wien sind es 1687,7 Euro je Einwohner; in Salzburg 671,1 Euro und in Vorarlberg 663,4 Euro.

Auch mit einer Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent (nach Eurostat-Berechnung) zählt Tirol zum den zehn Regionen mit der niedersten Arbeitslosigkeit. (TT)