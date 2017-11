Innsbruck – Tirol hat in der Sommersaison 2017 einen neuen Höchstwert an Gästen verzeichnet. Insgesamt verbuchte man im Zeitraum von Mai bis Oktober 21,2 Millionen Übernachtungen (Plus von zwei Prozent) und 5,9 Millionen Ankünfte, was einem Anstieg von 3,7 Prozent entspricht, teilte die Tirol Werbung am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Mit der Sommersaison ging indes auch das Tourismusjahr 2016/17 zu Ende: Im Zeitraum November 2016 bis Oktober 2017 stiegen die Nächtigungen in Tirol laut den Verantwortlichen um 0,2 Prozent auf 47,7 Millionen, die Ankünfte um 2,4 Prozent auf 11,7 Millionen. Beides seien neue Höchstwerte.

Abgenommen habe im Sommer hingegen die Aufenthaltsdauer. Sie lag heuer bei durchschnittlich 3,6 Tagen – nach 3,7 Tagen im Sommer 2016. Deutlich unter dem Winterschnitt lagen auch die Tagesausgaben der Sommergäste. Daher habe die Wertschöpfung im Sommertourismus gerade wegen der steigenden Nachfrage noch Potenzial, betonte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP).

Tirol besonders bei deutschen Nachbarn beliebt

Verantwortlich für diese Zunahme in Tirols Tourismusbilanz für den Sommer 2017 seien vor allem die Nachbarn aus Deutschland. Mit einem absoluten Plus von 300.000 kletterten die Nächtigungen um 2,7 Prozent auf 11,2 Millionen. Damit entfällt jede zweite Sommernächtigung in Tirol auf einen deutschen Gast.

Die weiteren wichtigen Herkunftsmärkte entwickelten sich unterschiedlich, hieß es. Österreicher nächtigten in diesem Sommer 2,3 Millionen Mal in Tirol. Das bedeutet ein kleines Minus von 1,2 Prozent. Übernachtungen niederländischer Gäste gingen ebenfalls zurück – um 2,3 Prozent auf 1,6 Millionen. Die Übernachtungen Schweizer Gäste sanken um 3,1 Prozent auf 1,5 Millionen. Stark positiv habe sich hingegen der italienische Markt entwickelt. Von dort kam das zweitstärkste absolute Nächtigungsplus: 7,3 Prozent Wachstum bedeuten eine Zunahme um 50.000 Übernachtungen auf 730.000. (APA)