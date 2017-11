Imst – Seit etwa zehn Jahren sei man für die Expansion ins Tiroler Oberland auf der Suche gewesen und habe dabei sechs bis sieben Stand­orte von Zams bis Imst auf die Machbarkeit geprüft, ehe sich der jetzige Standort „quasi an der Grenze zur Innenstadt“ und direkt an Tirols größtem Kreisverkehr herauskristallisiert habe. „Wir hatten bei unseren Projekten noch nie so eine hochprofessionelle und gute Zusammenarbeit wie mit der Imster Stadtführung unter BM Stefan Weirather. Einfach eine Sensation. Auch das Land und da besonders LH Günther Platter haben uns sehr unterstützt“, lobte gestern Interspar-Österreich-Chef Markus Kaser anlässlich der Eröffnung des neuen Hypermarkts in Imst.

Nach der langen Vorbereitungszeit war die Bauzeit für das Großprojekt mit fast exakt einem Jahr vergleichsweise kurz. Insgesamt 28 Mio. Euro flossen für das auf 18.000 Quadratmeter ausgelegte und von ATP geplante und umgesetzte Bauprojekt. Im neuen Interspar inklusive Restaurant (160 Sitzplätze), sowie den Shop-Partnern Teleplanet, Fussl Modestraße und dem Juwelier Time by Winkler sehe man sich als attraktiver Nahversorger für Imst und das Oberland. Insgesamt 130 Arbeitsplätze würden angeboten, davon seien inklusive der 20 bei den Partnern 110 neu entstanden.

Imst habe sich in den letzten Jahren durch zahlreiche Investitionen zu einer der am stärksten wachsenden Gemeinden Tirols entwickelt, sagte Weirather. Das Einzugsgebiet für Imst als Handelsstadt mit dem neuen Magneten Interspar umfasse 60 Kilometer bis nach Landeck, Telfs, Nassereith und die Täler. „Der neue Interspar wird auch die Tourismusregion zusätzlich beleben.“

Man biete auf über 3000 Quadratmetern Verkaufsfläche mit 50.000 Artikeln (neben Lebensmitteln auch Elektrogeräte, Küchen-Zubehör, Haushaltswaren, Wäsche und Heimtextilien) das mit Abstand größte Angebot im Oberland, darunter auch viele lokale und regionale Produkte, so der gebürtige Tiroler Kaser. Eine absolute Neuheit sei die erste Interspar-Rezeption, die den Kunden wie bei einem Hotelempfang helfen soll. Die 250 Parkplätze seien je 2,70 Meter breit. Kaser rechnet in Imst mit täglich mehreren tausend Kunden und einem Jahresumsatz zwischen 15 und 25 Mio. Euro.

Für Kaser ist Tirol jetzt mit acht Interspar-Standorten im Sillpark, im dez, in Neu Rum sowie in Schwaz, Wörgl, Kufstein, Lienz und jetzt Imst sehr gut abdeckt. Wenn sich aber die Gelegenheit ergebe, könne er sich auch noch Projekt in St. Johann oder auch Telfs durchaus vorstellen. Interspar als Teil der Spar-Gruppe hat in Österreich 72 Standorte und rund 80 Gastronomiebetriebe. Damit sei man nach McDonald’s der zweitgrößte Systemgastronom Österreichs. (va)