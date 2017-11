Von Nina Schrott

Landeck – Auch dieses Jahr geht das Sonnenplateau als erfolgreichste Sommerregion des Bezirkes hervor. Das Nächtigungsplus von rund einem Prozent wäre ausbaufähig, trotzdem sei die Saison zufriedenstellend gewesen, resümiert TVB-Geschäftsführer Josef Schirgi für die Region Serfaus-Fiss-Ladis. Fiss musste ein Minus von knapp einem Prozent hinnehmen, Ladis erzielte ein Plus von 4,3 Prozent. 1,7 Prozent Zuwachs waren es beim Spitzenreiter Serfaus.

In Summe schreibt der Bezirk ein Plus von knapp zwei Prozent – laut Tourismussprecher Alexander von der Thannen nicht unbedingt ein Grund zum Jubeln. „Der September war desaströs für den Tourismus“, erläutert er. Auch Alfons Parth und Andreas Steibl des TVB Paznaun-Ischgl klagen über Nächtigungseinbrüche aufgrund des Wetters, sehen es aber nicht als einzigen Grund für das Nächtigungsminus von 1,8 Prozent im Verbandsgebiet. Kappl erzielte ein Plus von 2,5 Prozent, Ischgl hingegen musste ein Minus von 2,8 Prozent in Kauf nehmen. Galtür ist mit dem Einbruch von 7,4 Prozent ein Ausreißer in der Bezirksstatistik. Geschäftsführer Steibl berichtet dazu: „Wir sind nicht zufrieden, die ganze Sommersaison war durchwachsen. Dieses Ergebnis motiviert aber, die Angebote weiter auszubauen.“ Das Preisniveau senken wolle man nicht, die Sommerpreise würden ohnedies teilweise unter der Schmerzgrenze liegen.

In Prutz, Ried und im Kaunertal gab es jeweils Steigerungen um rund zehn Prozent. Für den TVB Tiroler Oberland erläuterte Geschäftsführer Armin Falkner: Einer der Erfolgsfaktoren sei die Vielfalt der Freizeitangebote. Urlauber können, so Falkner, mit der Summer Card alle Busse zwischen Landeck und Nauders benutzen, zudem gebe es Rabatte. „Wir haben das Plus ohne wesentlichen Bettenzuwachs erreicht“, fügt er hinzu. In Land­eck gab es im Vergleich zum Sommer 2016 um 6,7 Prozent mehr Übernachtungen. Die Nächtigungszahlen in St. Anton blieben konstant.