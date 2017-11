Von S. Strobl und A. Plank

Innsbruck — Der Gletscher ruft. Bereits um sieben Uhr in der Früh bewegen sich am Samstag die einheimischen Ticketbesitzer Richtung Stubai- und Zillertal. Gleichzeitig steigen die ersten Urlauber ins Auto. Um acht Uhr herrscht Schrittverkehr taleinwärts. Auf den Parkplätzen geht auch nichts mehr. Ist es Zeit, dass Winterurlauber per Öffis ins ohnehin transit- und lärmgeplagte Tirol reisen? Man könne keinen Parkplatz in Bayern bauen, meinen Tourismusprofis dazu ironisch.

Seit fünf Jahren läuft das Bahnprojekt „Tirol auf Schiene" von Tirol Werbung, ÖBB, Deutscher und Schweizer Bahn. Erst diese Woche gab es ein Treffen. Das hehre Ziel: Die Zahl der Gäste, die mit der Bahn anreisen, soll bis 2020 von fünf auf zehn Prozent wachsen. Der Trend gehe in eine nachhaltige Anreise, meint Projektleiterin Katleen Johne. Die Tourismusverbände seien auf den zukunftsträchtigen Zug aufgesprungen: „Weniger Bewusstsein gibt es bei den Unterkunftgebern." Die Rede ist von 30.000 Betrieben in Tirol. Laut der Gäste-Umfrage T-Mona 2014 reisen im Winter 78 % der Gäste per Auto, 9 % per Flugzeug, 8 % mit Bus und 5 Prozent mit der Bahn an. Neue Zahlen gibt es erst wieder 2018.

Khaled El-Hussein, Leiter der Vermarktung für Fernverkehr in Österreich und Italien bei der Deutschen Bahn, ist optimistisch: „Wir verbuchen ein Rekordhoch. 2017 gab es 23 Prozent mehr Bahnreisende nach Tirol als im Jahr zuvor." Die Zugvariante sei vor allem im Raum Frankfurt und auch in Bayern gefragt. „Obwohl die Deutschen quasi im Auto geboren sind, ändert sich in den Ballungsräumen der Lebensstil."

Dass die Zukunft des Tourismus in einer vermehrt autofreien Anreise besteht, darüber sind sich viele Experten einig. Nicht nur wegen der Umwelt und der Staus, sondern auch weil die junge Klientel aus den Großstädten vermehrt auf einen Führerschein verzichtet und den älteren Gästen die Autofahrt zu beschwerlich ist. Doch es spießt sich wie so oft am Detail, oder wie es Josef Schirgl, Marketing Serfaus-Fiss-Ladis, sagt, „an der letzten Meile". Bisher habe man noch kein Konzept vorliegen, wie Touristen, die mit dem Zug anreisen, die Strecke Landeck bis ins Sonnenplateau problemlos bewältigen können. Autofreier Urlaub sei am Sonnenplateau bereits möglich, die Anreise erfolge aber noch zu 96 Prozent mit dem Pkw.

Es gibt tirolweit zahlreiche Initiativen, die Verkehrssituation zu entkrampfen. Direkt beim Verkehrsverbund Tirol (VVT) werden pro Wintersaison um 8 Millionen Euro Busse von Seilbahnern und Tourismusverbänden bestellt", sagt Geschäftsführer Alexander Jug. Wie Tirols Seilbahnsprecher Franz Hörl schätzt, geben die Seilbahner insgesamt etwa 20 Millionen Euro pro Jahr für den öffentlichen Verkehr aus. Er kritisiert, dass sich Gemeinden aus der Finanzierung mehr zurückziehen.

Entscheidend ist immer, woher die Gäste anreisen, erklärt Florian Werner, Landesvorsitzender der Österreichischen Hoteliersvereinigung und Wirt am Arlberg. „Gäste aus dem Osten und aus der Schweiz können problemlos mit dem Zug anreisen. Norddeutsche fahren entweder mit dem Pkw oder nehmen den Flieger." Er plädiert für eine Entzerrung der Anreisetage: „Wir bieten die Anreise von Freitag bis Sonntag an, so rollt am Samstag nicht die Verkehrslawine." Das Argument, dass der Wintertourist aufgrund der Sportgeräte auf das Auto angewiesen sei, gilt nicht mehr, der Großteil leiht die Ausrüstung vor Ort aus.

Der nächste Knackpunkt sind die heimischen Wintersportler. Auch hier wird versucht, die eine oder andere Idee umzusetzen. So in der Langlaufgegend Seefeld. Die Saisonkarte enthält heuer eine Bahnfahrt von Innsbruck weg