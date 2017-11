Von Alexandra Plank

Innsbruck – Morgens um Viertel nach acht trifft man am Bahnhof Innsbruck schon auf viele Leute mit Skiausrüstung. Sie streben alle dem Bahnsteig zu, wo der Skibus ins Stubaital wegfährt. Zwei Hongkongerinnen zeigen den Plan, der ihnen im Hotel auf Chinesisch ausgehändigt wurde und den Weg weist. „Wir wollen nur auf den Gletscher hinauffahren und ein Foto machen“, erzählen sie. Auch mit dem Fahrer Erich Mader wollen sie sich verewigen. „Die Asiaten sind sehr nett und wirklich gut organisiert“, erzählt der Skibusfahrer.

Er mag den Job gerne, weil er da mit Gästen verschiedener Nationen zu tun hat. Auch viele Studenten, die kein Auto haben, würden das Angebot nützen.

So wie der Spanier Joseph, der mit dem Austauschprogramm Erasmus in Innsbruck ist. „Ich fahre zweimal pro Woche mit den Skiern auf den Gletscher“, erzählt er. Natürlich brauche das seine Zeit, aber es sei sehr stressfrei. Busfahrer Mader rechnet indes vor, dass ein vollbesetzter Bus bis zu 130 Einzelfahrten erspart: „Wenn mehr Leute den Bus in Anspruch nehmen würden, stünde dieser auf der Fahrt ins Stubaital und retour nicht so oft im Stau.“ Er hat in Innsbruck und am Gletscher-Parkplatz eine viertel Stunde Pause, wenn er aber wegen stockenden Verkehrs später ankommt, muss er das von der Ruhephase abzwacken. Die meisten Fahrgäste seien sehr höflich und entspannt.

Gegen 19 Uhr fährt der letzte Bus vom Stubaier Gletscher Richtung Innsbruck. Mittlerweile begleitet den Postbusfahrer ein Sicherheitsmann. „Die Alkoholexzesse sind leider in den vergangenen Jahren schlimmer geworden. Es gibt Gäste, die sich mit Alkohol volllaufen lassen und dann im Bus randalieren“, erzählt der Postbusfahrer. Dabei würde die Polizei im hinteren Stubai ohnehin vermehrt Alkoholkontrollen durchführen, um zumindest jene Skifahrer, die mit dem Auto fahren, aus dem Verkehr zu ziehen.

Das Tagesticket kostet 7,20 Euro mit oder ohne Freizeitticket. „Das war früher inkludiert, viele Kartenbesitzer fragen mich, warum sie jetzt plötzlich etwas bezahlen müssen“, erzählt der Chauffeur. Und dann heißt es: „Alles einsteigen. Wir fahren ab.“ Einem schönen Tag am Gletscher steht am Donnerstag nichts im Wege.