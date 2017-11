Innsbruck – Auf Einladung des „Deutschen Freundeskreis der Universitäten“ hielt gestern der bekannte Unternehmer Claus Hipp einen Vortrag zum Thema „Ethik im Wirtschaftsleben“ am Management Center in Innsbruck. Für ihn, so der 79-Jährige, sei ein harmonisches Miteinander die Grundlage des Wirtschaftens. Die Grenze der Freiheit des Individuums müsse sich nach der Grenze der Freiheit des Gemeinwohls richten, und das sei heute vielfach verloren gegangen. Hipp, der in der Wirtschaft durchaus einen gewisses „Exoten-Image“ genießt, unter anderem, weil er sich nicht scheut, auch öffentlich über christliche Werte in der Arbeitswelt zu reden, referierte auch über Heinrich Pestalozzi und erinnerte an die vier Kardinaltugenden Erkenntnis, Gerechtigkeit, Mut und Maßhaltung, die in der heutigen Wirtschaft durchaus noch ihre Berechtigung hätten. (hu)