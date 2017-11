Von Wolfgang Otter

Wildschönau – Am 14. Dezember wählt der Tourismusverband Wildschönau einen neuen Vorstand oder bestätigt den alten – denn Obmann Michael Unger will es noch einmal wissen. Der Wildschönauer steht seit nunmehr 20 Jahren an der Spitze der Touristiker im Hochtal. Er blickt auf teils stürmische Zeiten wie die Diskussionen um die fehlgeschlagene Fusionierung mit Wörgl oder die Einführung der Wildschönau-Card zurück. In die Obmannpension will er sich (vorerst) noch nicht zurückziehen, obwohl er es nach eigenen Worten geplant hatte. „Es ist aber so, dass wir dieses Riedlprojekt haben, das sich leider verzögert hat. Mein Herz steckt da drinnen, daher habe ich mich entschlossen, noch einmal anzutreten, um das Projekt umzusetzen und einen Nachfolger aufzubauen.“

3,7 Mio. Euro sollen in den Funpark am Riedlhang in Oberau investiert werden. Geplant ist ein Alpincoaster mit 1,5 Kilometern Länge, ein seichter Spielsee, eine Gokart-Strecke sowie ein Adventure-Golf und eine Kunsteisbahn. „Es ist wichtig, gleich alles zusammen zu machen, weil die Leute wollen nicht nur kommen und einmal herunterrodeln“, sagt Unger. Bislang habe sich der TVB bedeckt über das Projekt gehalten, da „wir mehrere Grundeigentümer haben. Ich wollte immer die Besitzer vorab miteinbinden.“

Dieses alternative Angebot zum Naturerlebnis sei für Unger heutzutage notwendig. Wobei der Riedlhang einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Projekten habe: „Man muss nicht zuvor mit einer Bergbahn nach oben fahren und die bezahlen. Man kann bei uns mit dem Pkw hinfahren.“

Themen bei der Jahreshauptversammlung werden nicht nur Neuwahlen und Funpark, sondern auch die notwendige Gesellschaftsgründung für das Projekt sein sowie die Anhebung der Nächtigungsabgabe von 2 auf 2,5 Euro. Die Gesellschaftsgründung sieht Unger als Formalakt, bezüglich der Anhebung der Abgabe erinnert er daran, „dass die letzte 2012 gemacht wurde, die nun zu beschließende wird erst 2019 schlagend. Dazwischen liegen sieben Jahre und jeder weiß, dass in den Jahren vieles teurer geworden ist.“ Wobei eigentlich nicht der Betrieb die Abgabe zahlt, sondern der Gast. „Es gibt aber viele Unternehmen, die sie noch im Preis inkludieren, denen tut das dann besonders weh. Aber international ist es eigentlich üblich, dass diese Abgabe extra verrechnet wird.“

Wobei für ihn die Preisgestaltung ohnedies ein Problem im Hochtal darstelle. „Es wird zu billig verkauft“, meint der Obmann, „aber der Verband kann da nicht eingreifen.“ Er wünscht sich zudem noch zu den qualitativ aufgerüsteten Betrieben im Hochtal einen großen Leitbetrieb.

Ein Interview mit Unger ist im Internet auf www.wildschoenau.tv zu sehen.