Von Harald Angerer

Kitzbühel – Eine Direktverbindung von Moskau nach Kitzbühel – genau das wurde gestern in Kitzbühel präsentiert. „Rail+Fly Austria“ heißt das neue Angebot und soll mehr russische Gäste bringen. Kitzbühel ist in Russland als Destination beliebt, doch 2015 und 2016 gab es einen Einbruch, der soll nun wieder wettgemacht werden.

„Tirol und das Salzkammergut sind die beliebtesten Reiseziele der Russen in Österreich“, betont auch der russische Botschafter Dmitrii Liubinski. Das Jahr 2017 war das Tourismusjahr Österreich–Russland. Allein in dieser Zeit konnte die Gästezahl aus Russland in Österreich um 40 Prozent zulegen. Mit der Kooperation von Aeroflot und der Österreichischen Bundesbahnen soll es nun den Russen erleichtert werden, auch in die Regionen zu kommen.

„Das Bundesland Tirol und somit auch Kitzbühel sind durch die Fernverkehrsanbindung des Flughafens Wien mit den ÖBB Railjets auch international perfekt erreichbar. Die Railjets starten direkt unter Terminal 3 des VIE (Vienna International Airport). Von der Gepäckausgabe und der Ankunftshalle erreichen ÖBB-Kunden den Bahnsteig in wenigen Minuten – und das witterungsgeschützt und barrierefrei“, sagt Rene Zumtobel, Leiter ÖBB-Regionalmanagement Tirol.

Die Railjets halten im Tiroler Unterland in Kufstein, Wörgl, Jenbach und Innsbruck. An diesen Railjet-Halten bestehen Anschlüsse zum ÖBB-Nahverkehr. In Wörgl Hbf (stündlicher Halt) besteht ein Anschluss nach Kitzbühel. So erreichen Fahrgäste ab VIE die Destination Kitzbühel in einer Fahrzeit ab 4 h 57 min. Der Flug von Moskau dauert 2,5 Stunden, damit ist Kitzbühel rasch erreichbar.

Zudem bieten die ÖBB ab 29. Dezember noch drei spezielle Direktverbindungen von Wien nach Kitzbühel, einen am Freitagabend und zwei am Samstagvormittag, zurück geht’s am Samstag mit einer Verbindung und am Sonntag mit zwei Verbindungen. „Für uns ist das Angebot großarti­g“, freut sich Kitzbühel-Tourismus-Präsidentin Signe Reisch. Man konnte bereits im vergangenen Winter ein Plus von 2,3 Prozent bei Gästen aus Russland in Kitzbühel verzeichnen. Durch die neue Zusammenarbeit mit Aeroflot und ÖBB erhofft sich Kitzbühel eine weitere Steigerung.