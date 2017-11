Von Simone Tschol

und Alexander Paschinger

Warth, Außerfern – Es ist die größte Investition in der Unternehmensgeschichte der Skilifte Warth. Die neue Dorfbahn in Warth – eine 8er-Kabinenbahn – bringt Wintersportler aus dem Dorfkern in das größte Skigebiet Österreichs „Ski Arlberg“ und mit zwei neuen Pisten zurück ins Dorf. Und die nagelneue, hochmoderne Beschneiungsanlage – insgesamt wurden 19 Lanzen und 85 Propeller installiert – sorgt dafür, dass zwölf Pisten auf einer Gesamtlänge von rund 15 Kilometern vollflächig beschneibar sind. Die Anlage sorgt aber nicht nur für Schneesicherheit ab dem ersten Skitag, sondern auch für Freude bei den Verantwortlichen des TVB Lechtal. Immerhin wurde das Skigebiet der „Obertaler“, die seit jeher in Richtung Arlberg ausgerichtet sind, damit erneut aufgewertet.

Dank der guten Schneelage starten die Skilifte Warth auch schon an diesem Wochenende (25./26. November) mit einem Wochenendbetrieb in den Skiwinter.

Auch der Lermooser Hotelier und Seilbahner-Funktionär in der Wirtschaftskammer, Franz Dengg, sieht der Saison „sehr positiv entgegen. Ostern ist heuer früher, die Feiertage fallen gut.“ Dazu kamen die ersten Schneefälle, die auf die anvisierten Saisonstarts durchaus hoffen lassen.

„Jetzt hat es gerade 15 Grad plus“, blickte der Geschäftsführer der Jungholzer Lifte, Arnold Holl, am Freitag doch etwas skeptisch auf das Thermometer, „wir haben aber schon die Hälfte der Grundbeschneiung geschafft. Wenn es jetzt über das Wochenende neuen Schnee gibt und wieder kalt wird, dann halten wir den angepeilten Eröffnungstermin 2. Dezember.“

Bislang hatte im Reuttener Nahgebiet erst das Zugspitzplatt auf deutscher Seite geöffnet. So mancher Außerferner fand bereits den Weg auf die Gletscher oder ins Ötztal.

„Bei uns gilt es, die Allgäuer mit guten Pistenverhältnissen abzufangen und natürlich auch den Einheimischen etwas zu bieten“, sagt Wolfgang Moosbrugger von den Tannheimer Bergbahnen. Deshalb „schneien wir alles, was geht, auf Depot“. Im Hochtal stellt Nesselwängle sogar bei entsprechender Schneelage eine Wochenendöffnung am 2. und 3. Dezember in Aussicht. Ein schwieriges Unterfangen, zumal dort keine Beschneiungsanlage steht.

Auch Peter Gerber vom Hahnenkamm hofft bereits auf eine Öffnung am 8. Dezember, ansonsten am 15.