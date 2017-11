Landeck – Heuer dürfen sich zehn Bergbahnen im Bezirk über die Gütesiegel-Verleihung des Landes freuen. Neben größeren Skigebieten wie Serfaus, Fiss, Nauders-Bergkastel, Kaunertaler Gletscher, Ischgl, Kappl, Galtür und dem Arlberg erhielten auch kleinere wie Zams und Fendels das begehrte Siegel. Der Titel „Ausgezeichnetes Loipengebiet“ wurde an Serfaus-Fiss-Ladis, Galtür, Nauders, das Kaunertal sowie das Stanzertal verliehen. Die Naturrodelbahnen in Serfaus, Nauders, Fendels und am Arlberg wurden ebenfalls ausgezeichnet.

Um das Gütesiegel zu erlangen, muss im winterlichen Freizeitressort einiges erfüllt werden. Pisten, Loipen und Rodelbahnen müssen beschildert und der Schwierigkeitsgrad ersichtlich sein. Zudem spielen Sicherheit, Präparierung und Wartung eine große Rolle. Auch der Umgang mit Abfall wird berücksichtigt. Tirolweit hat das Land 54 Auszeichnungen verliehen. (sni)