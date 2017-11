Lienz – Kein Ende nimmt der Streit um die Kandidatenliste bei den Wahlen im Tourismusverband (TVB) Osttirol am 18. Dezember. Wie berichtet, war der Matreier Bürgermeister Andreas Köll, zugleich Geschäftsführer der Goldried-Bergbahnen, von der Kandidatenliste geflogen. Grund: Heinz Schultz, Besitzer des Goldrieds, hatte die Vertretungsbefugnis für die Goldried-Bergbahnen in TVB-Belangen diesmal an seinen Sohn Maximilian übertragen. Und nicht wie sonst an Köll. Der Leiter der Tourismusbehörde, Gerhard Föger, hatte daraufhin festgestellt, dass die Vertretung eines Unternehmens nur von einer Person ausgeübt werden könne – in diesem Fall von Maximilian Schultz –, aber nicht von zweien. Köll sei somit von der Kandidatenliste zu streichen.

Kölls Anwalt Johannes Hibler lässt Föger und LH Günther Platter nun wissen: Diese Streichung sei rechtswidrig. „Sollte Andreas Köll tatsächlich von der Liste [...] gestrichen werden, können Sie davon ausgehen, dass die Wahlen zum Tourismusverband Osttirol vom 18. Dezember [...] aufgehoben werden müssen“, so Hibler.

Das Land setzt den Streithähnen Köll und Schultz nun eine Nachfrist: Bei der Generalversammlung der Goldried-Bahnen am 27. November müssen sich die zwei einigen, wer denn nun das Goldried bei der TVB-Wahl vertritt. (TT, co)