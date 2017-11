Von Alois Vahrner

Hopfgarten – Bereits mit 19 Jahren hatte Anton Pletzer (73) sein erstes Unternehmen gegründet – und ist bis heute sehr aktiv. Heute setzt die Pletzer Gruppe, die seit wenigen Jahren auch unter diesem Namen firmiert, in den Bereichen Tourismus, Seilbahnen, Industrie, Gewerbe und Immobilien tätig ist, mit 800 Mitarbeitern etwa 130 Mio. Euro um. Wie Geschäftsführer Manfred Pletzer zur TT sagt, wolle man weiter expandieren und jährlich beim Umsatz um 10 Prozent zulegen. Bei der Mitarbeiterzahl werde man schon in wenigen Jahren bei über 1000 liegen.

Besonders offensiv agiert die Gruppe vor allem im Tourismus. Hier wolle man bis zum Jahr 2022 in Summe 75 Mio. Euro investieren, sagt Pletzer. Erst jüngst wurde, wie berichtet, die Bergbahn Pillersee übernommen. Allein hier will man 13 Mio. Euro für Bahn, Beschneiung und Hotel-Infrastruktur in die Hand nehmen. Mit 1. Dezember wird im Sudelfeld, dem mit 30 Kilometern und 20 Anlagen größten deutschen Skigebiet, eine Achter-Sesselbahn in Betrieb genommen. Das Gebiet kann nach großen Investitionen komplett beschneit werden, ab 2018 geht zudem ein Hotel-Projekt an den Baustart. 2022 werde man dann über sechs Hotels mit 1400 Betten verfügen. Für die Strategieentwicklung des Tourismusbereichs hat die Gruppe jetzt den früheren Zillertal-Tourismus-Geschäftsführer Gernot Paesold engagiert, damit man sich hier „nicht nur auf unsere Ideen und die Kauflust meines Vaters verlasse“.

Die Gruppe verfügte schon bisher über Gewerbeimmobilien, Handelsflächen und Büros mit einer Mietfläche von 250.000 Quadratmetern. Von Magna hat Pletzer jüngst bei Graz eine sehr große Immobilie (hier steht ein Samsung-Batteriewerk) erworben. Zum Industriebereich gehören die IDM Energiesysteme in Matrei in Osttirol, die mit der Produktion von 5000 Wärmepumpen im Jahr größter Hersteller in Österreich sind. Heuer stieg der Umsatz um 18 % und die Mitarbeiterzahl um 20, nächstes Jahr seien mindestens 20 % Plus beim Umsatz und 40 bis 50 neue Jobs auf dann über 200 geplant. Drei Top-Software-Programmierer habe man aus dem Kriegsgebiet in Aleppo (wurde ausgebombt), aus Indien (studierte in Österreich) und Brasilien über die Rot-Weiß-Rot-Card bekommen. „Ohne die drei wären Dutzende Stellen für Einheimische nicht in Tirol.“

Dazu kommen noch der APL Apparatebau (erzeugt Wärmetauscher) in Hopfgarten und Dormagen in Deutschland (hier gibt es wegen der Siemens-Probleme zurzeit Kurzarbeit), Pletzer Installationen in Hopfgarten sowie Tirols größte Brennerei Erber.

Aufhorchen lässt Pletzer, der auch Tiwag-Aufsichtsrat ist und als heißer Kandidat für die Bodenseer-Nachfolge als neuer Wirtschaftskammer-Präsident (er ist bereits Vizepräsident) gilt, mit seiner Kritik an der Energie- und Klimapolitik des Landes. „Ankündigungen für den Klimaschutz sind zu wenig, etwa für die Energieautonomie bis 2050. Da braucht es viel entschiedenere Taten.“ Tirol habe den höchsten Anteil an Ölheizungen und sei Schlusslicht etwa beim Wärmepumpen-Einbau (nur 3 % Plus gegenüber 8 % in Österreich und 36 % in Deutschland). Für Pletzer sollten neue Heizanlagen mit flüssigen und festen Brennstoffen verboten werden. Niederösterreich habe heuer im Mai neue Ölheizungen untersagt. Hier hätten die Länder über die Bauordnung allein die Entscheidungskompetenz. Ohne Mut und Wille helfe das aber wenig.