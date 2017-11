Von Helmut Wenzel

St. Anton am Arlberg – Die Zunft der Touristiker – zumindest oberlandweit – blickt heute Dienstag nach St. Anton. Zumindest seit der Fusionierung 2005 gab es in der Geschichte des Tourismusverbandes noch nie eine Wahl, bei der zwei Kandidaten um den Chefsessel ritterten.

Mit Florian Werner und Josef Chodakowsky stellen sich heute Dienstag zwei Arlberger Schwergewichte der Obmannwahl, die TT berichtete. Wobei die rund 1300 Wahlberechtigten aus jeder der drei Stimmgruppen drei Mitglieder des Aufsichtsrates wählen. Die neun Aufsichtsräte wählen dann den Obmann, der mit einfacher Stimmenmehrheit (also zumindest fünf Stimmen) gekürt wird, wie der Leiter der Tourismusabteilung des Landes, Gerhard Föger, am Montag erläuterte.

Der scheidende Cheftouristiker, Richard Walter, tritt heute zwar mit einer eigenen Liste an, verzichtet nach drei Perioden jedoch auf eine Obmann-Kandidatur. „Es gab auch Leute, die gesagt haben, ich soll jetzt noch nicht in die Tourismus-Pension gehen“, bemerkte Walter. „Aber für mich ist es Zeit, in die zweite Reihe zu gehen.“ Die Wahl verspreche jedenfalls Spannung. „Zahlreiche Mitglieder haben ja schon gewählt“, weiß Walter. „Man kann den Stimmzettel bereits eine Woche vor dem Wahltermin im TVB-Büro abgeben.“ Wer das noch nicht getan hat, darf den Stimmzettel heute ab 19.30 Uhr bei der Vollversammlung in der WM-Halle abgeben.

Kandidat Florian Werner, Vollbluttouristiker aus St. Christoph, steigt mit der Liste „Zukunft Arlberg“ in den Ring. „Wir sind eine Mischung aus jungen und erfahrenen Touristikern“, betont er. Ein dickes Maßnahmenpaket ist in seinen Augen nötig, um den Tourismus am Arlberg zukunftsfit zu machen. St. Anton muss auch bei politischen Entscheidungen in Wien ein starkes Gewicht haben.

Kandidat Josef Chodakowsky, Banker von Beruf, verweist auf die Erfolgsgeschichte des Tourismusverbandes. Er setzt auf Kontinuität und Zusammenarbeit. „Wir zählen zu den erfolgreichsten Regionen Tirols. Daher muss der gemeinsame Weg der touris­tischen Partner oberste Priorität haben.“