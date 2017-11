Reutte, Innsbruck – Die Mitarbeiter in den Tourismusverbänden sind die ersten Ansprechpartner für Vermieter. Die Ausbildung zum Vermietercoach liefert ihnen auch die Grundlage, um in verschiedensten Bereichen kompetente Beratung bieten zu können. Theresa Feistenauer von der Naturparkregion Reutte schloss diese Ausbildung erfolgreich ab. Sie wird Vermietern vor allem zu den Themen Web- und Meldeclient, Online-Buchbarkeit und Channel Manager, Weiterbildungsmöglichkeiten u. v. m. zur Seite stehen. „Ich freue mich, das Gelernte in die Tat umzusetzen und mit unseren Vermietern in die Zukunft zu schreiten“, sagt Feistenauer. TVB-Obmann Hermann Ruepp ist überzeugt: „Gerade in der heutigen Zeit gilt es, sich laufend an die sich rasch verändernden Rahmenbedingungen anzupassen. Mit der Vermietercoach-Ausbildung von Theresa haben wir den Grundstein gelegt, um die Region professionell nach vorn zu bringen.“ (TT)