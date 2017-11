Von Paul Schranz

St. Anton am Arlberg — Die Neuwahlen beim TVB St. Anton am Dienstagabend in der WM-Halle versprachen einiges an Spannung: Erstmals ritterten zwei Kandidaten um die Führungsposition. Vor allem die junge Arlberger Touristiker-Generation hatte sich ambitionierte Ziele gesetzt, blieb mit Obmann-Kandidat Florian Werner aber hinter den Erwartungen zurück.

Fazit: Der Wahlsieger heißt Josef Chodakowsky — für den neuen Obmann gab es volles Vertrauen aus den Reihen der Aufsichtsräte sowie der beiden Bürgermeister Helmut Mall (St. Anton) und Manfred Matt (Pettneu).

Die Gelegenheit zur Wahl, die es beim TVB nur alle fünf Jahre gibt, haben allerdings nur 43 Prozent der 1201 wahlberechtigten Mitglieder in den drei Stimmgruppen genutzt. Gewählt wurde zunächst der neunköpfige Aufsichtsrat. Dieses Gremium plus die beiden Bürgermeister kürten Chodakowsky einstimmig zum neuen Obmann. Zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden ist übrigens der bisherige Obmann Richard Walter gewählt worden.

Walter hatte im Vorfeld angekündigt, dass er auf eine neuerliche Obmann-Kandidatur verzichtet. Vielmehr möchte er „in die zweite Reihe des Verbandes rücken". In seiner Obmann-Bilanz hob er hervor: „Unsere Tourismusregion hat sich keinesfalls auf dem Erfolg der Ski-WM 2001 ausgeruht. Wir haben an der Infrastruktur weitergearbeitet und Ruhezonen geschaffen. Die Trendumkehr im Sommer ist geschafft und die Nächtigungsmillion im Winter erreicht." St. Anton behaupte sich erfolgreich als „Big Player" im Tourismus. Aber die Region brauche weiterhin mutige Schritte, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können.

Der frisch gekürte TVB-Chef Josef Chodakowsky setzt auf Vertrauen. „Einige Vorgänge der vergangenen Wochen haben mich betroffen gemacht", sprach er den Wahlkampf an, ohne aber Details zu nennen. „Ab jetzt wird es nur mehr den Blick voraus geben. Was war, ist vorbei."

Er werde versuchen, „ein verbindender Obmann für alle Mitglieder zu sein". Streitereien werde es bei ihm nicht geben, gab der neue Obmann ein klares Versprechen ab. Er freue sich, mit einem Team von erfahrenen und jungen Leuten arbeiten zu können. Über den Vorschlag von Mitglied Paul Pangratz, der sich nach der Wahl zu Wort gemeldet hatte, durch Kooptierung weitere Junge ins Team zu holen, werde man beraten. Der langjährige Finanzvorstand Dietmar Spiss, der nicht mehr für den Aufsichtsrat kandidierte, berichtete über Ein- und Ausgaben in Höhe von rund 7,3 Millionen Euro. Direktor Martin Ebster präsentierte Kennziffern zur touristischen Entwicklung. Vorigen Winter sei der Schnee erst relativ spät gekommen, die Region habe aber dennoch ein Nächtigungsplus von zwei Prozent einfahren können. Erfreulich sei der klare Aufwärtstrend im Sommer. In den vergangenen zehn Jahren habe man um fast 80 Prozent zulegen können. Heuer sorge der frühe Schneefall für gute Stimmung und „erfreulich viele Buchungsanfragen".

Gastreferent Professor Ralf Roth von der Sporthochschule Köln gab Prognosen zur Zukunft des alpinen Tourismus ab. „In Europa gibt es 48 Millionen aktive Skifahrer, was rund neun Prozent der Bevölkerung entspricht. Rund 45 Prozent aller „World-Skier-Days" werden in den Alpen gemacht", berichtete der Experte. Skifahren bleibe auch in Zukunft das „Kernprodukt" der Alpen. Allerdings gelte es, globale Effekte wie die Klimaerwärmung im Auge zu behalten. Für die Touristiker sei entscheidend, den Gast noch mehr als bisher an der Hand zu nehmen und Angebote zu schnüren, so Roth.