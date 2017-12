Von Harald Angerer

Hochfilzen – Von null auf hundert – alljährlich wird aus dem beschaulichen Hochfilzen Anfang Dezember der Mittelpunkt der Biathlon-Welt. Auch heuer findet wieder der Biathlon-Weltcup im Ort statt. Von 7. bis 10. Dezember werden wieder die weltbesten Athletinnen und Athleten ihr Können unter Beweis stellen und spannende Wettkämpfe abliefern.

Diese sportlichen Leistungen lassen aber nicht nur die Biathlon-Fans jubeln, sondern auch die Touristiker im Pillerseetal. Für sie ist der Biathlon-Weltcup der Start in die Wintersaison. „Bei den meisten beginnt die Saison mit 20. Dezember, bei uns dank dem Biathlon-Weltcup drei Wochen früher“, sagt Armin Kuen, GF des TVB Pillerseetal.

Wie wichtig der Biathlon ist, zeigte sich im Vorwinter, als der Dezember-Termin ausgelassen wurde, weil Hochfilzen die WM im Februar durchgeführt hat. Es klaffte ein Loch von 25.000 Nächtigungen von 1. bis zum 20. Dezember in den Büchern. Alleine 20.000 davon sind auf den Biathlon-Weltcup zurückzuführen, schildert Kuen.

Zufrieden ist auch Biathlon-OK-Chef Franz Berger mit dem bisherigen Verlauf. „Wir liegen voll im Plan und stehen bereit“, sagt Berger. Er erwartet auch heuer wieder zwischen 30.000 und 35.000 Besucher beim Weltcup. „Der Vorverkauf läuft sehr gut, aber noch wichtiger sind jene Besucher, die ohne die Karten vorher zu kaufen kommen“, sagt Berger. Die winterliche Stimmung würde da aber keinen großen Ausschlag geben, weiß Berger aus jahrelanger Erfahrung. Die Nachfrage ist über die Jahre kontinuierlich gestiegen.

Auch für den Weltcup selbst hat der Naturschnee kaum mehr eine Bedeutung. „Hier setzen wir sowieso auf Kunstschnee, da es sonst viel zu unsicher wäre“, erklärt Berger. Die Loipen seien deshalb sowieso top in Schuss. Die Vorarbeiten laufen bereits und neben den Zuschauern sind es auch viele Mitarbeiter und Helfer, die dem Weltcup entgegenfiebern. Insgesamt sind es 380 Mitarbeiter, die im Einsatz sind. „Am meisten natürlich am Wochenende von Freitag bis Sonntag“, erklärt Berger. In der Zahl sind zum Beispiel die Securities noch nicht einberechnet.

Aber nicht nur die Nächtigungen erfreuen die Touristiker. „Laut Wetterbericht bleibt es bis zum Wochenende winterlich, dann gehen wieder traumhafte Bilder aus der Region in die Welt hinaus. Wie auch der Ski-Weltcup in Sölden ist der Biathlon in Hochfilzen eine sehr gute Werbung für den Winterurlaub“, ist Kuen überzeugt. Doch auch nach dem Weltcup geht es im Pillerseetal sportlich weiter. Im Anschluss an die Biathlon-Woche findet der FIS Continental Cup in St. Ulrich statt.

Beim Continental Cup vom 15. bis 17. Dezember werden an die 400 Athleten erwartet, „das sind auch noch einmal ein paar tausend Nächtigungen“, freut sich der Tourismusverbands-Geschäftsführer. Damit ist ein Plus in der heurigen Nächtigungsstatistik im Dezember garantiert, ist Kuen überzeugt.