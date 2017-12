Von Helmut Wenzel

Serfaus – Vorbei sind die Zeiten, in denen sich Skifahrer samt Ausrüstung durch lästige Drehkreuze bewegen mussten. Vom barrierefreien und kinderwagentauglichen Eingang der Station Kirche geht es über Rolltreppen hi­nab zum Einstieg in die Serfauser Dorfbahn. Brandschutz- und Sicherheitstechnik sind ebenfalls neu, versteht sich.

Noch fährt die 32 Jahre alte Wagengarnitur, 2019 soll sie ausgetauscht werden. Dann gleitet eine „moderne Schuhschachtel“ durch den großen Schacht unterhalb der Dorfstraße. Stündlich können 3000 anstatt wie bisher 1600 Personen befördert werden. Die Fahrzeit verkürzt sich von zehn auf neun Minuten.

„Am 7. Dezember geht unsere Baustelle in die Winterpause, am 16. April starten wir in die zweite Bauphase“, weiß Stefan Mangott, Geschäftsführer der Seilbahn Komperdell GmbH, die rund 25 Mio. Euro in die Modernisierung der im Dezember 1985 eröffneten Dorfbahn investiert.

Mangott weiß, dass die Großbaustelle nächstes Jahr „viel Verständnis von den Anrainern abverlangen wird. Wir kommen in die heißeste Phase, die Straße wird zwei Monate zu sein.“ Im Mittelpunkt steht der Neubau der Station Zentrum, zudem soll die Elektrotechnik erneuert werden, die Kabelstränge werden neu verlegt. Die Nutzer der im Alpenraum nach wie vor einzigartigen Luftkissenschwebebahn dürften barriere- wie zugluftfreie Stationen erwarten. Weil die U-Bahn weiterhin ohne Wagenbegleiter unterwegs sein wird, soll es zumindest fiktive Begleiter geben, erläutert der Geschäftsführer: „Der Gast will Information. Wir haben geplant, dass Kinder von Urlaubern und Einheimischen diverse Ansagetexte aufnehmen. Die Ansage ist dann über Lautsprecher in der Wagengarnitur zu hören. Täglich ist ein anderes Kind an der Reihe. Das Bild zur Stimme sehen die Fahrgäste dann auf einem Monitor.“

Zudem sollen ausgewählte Kapitel der Serfauser Kultur- und Tourismusgeschichte aufbereitet und in den Stationen präsentiert werden. An diesem Projekt arbeitet der frühere Betriebsleiter und Serfauser Heimatforscher Alfred Tschuggmall mit. „Filme und Ausstellungen sollen in den Stationen ebenfalls gezeigt werden“, so Mangott.