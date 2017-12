Innsbruck – Uneins über die Ladenöffnungszeiten am Feiertag des 8. Dezember waren sich heuer die Unternehmer in der Innsbrucker Markthalle. Die gesetzliche Regelung in Österreich sieht so aus, dass grundsätzlich das Offenhalten an Mariä Empfängnis in der Zeit von 10 bis 18 Uhr zulässig ist. Innerhalb dieses Zeitraums können Geschäfte in freiem Ermessen öffnen.

Nach internen Diskussionen hat man sich in der Markthalle nun darauf geeinigt, dass die Gastronomiebetriebe ab 11 Uhr offenhalten, die Handelsbetriebe jedoch geschlossen bleiben. „Die Handelsbetriebe waren allesamt gegen eine Öffnung, die Gastro dafür. Nun sind alle glücklich, das ist doch auch einmal schön“, erklärt Markthallen-Geschäftsführer Kurt Dengg. Für die Handelsbetriebe mache es demnach nämlich keinen Sinn, am Feiertag um erst 10 Uhr zu öffnen – „das ist für sie zu spät“. Die Gastro hingegen könne an diesem Tag „gutes Geld“ verdienen, weiß Dengg.

Der Haupteingang der Markthalle wird nun am Feiertag um 11 Uhr geöffnet, die Besucher werden über ein Leitsystem zu den Gas­trobetrieben gelotst. Privates Wachpersonal soll für Ordnung sorgen. Wie lange die Restaurant und Bars am Freitag dann offenhalten, bleibe ihnen selbst überlassen, sagt Kurt Dengg. (dd)