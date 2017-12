Wien – Eine Studie zum ökologischen Fußabdruck von Skigebieten sorgte im heurigen Frühjahr für große Aufregung. Der bayerische Landschafts­ökologe Alfred Ringler bewertete dabei 1000 Skigebiete mittels eines selbst erstellten Eingriffsindex – also unter anderem was den Flächenverbrauch, Rodungen, Planierungen, Erosionsflächen und Beschneiung betrifft. Besonders schlecht kamen dabei große Tiroler Skigebiete wie Sölden und Ischgl weg. „Die methodische Vorgangsweise der Studie hält einer wissenschaftlichen Analyse nicht stand“, erklärt Ulrike Pröbstl-Haider von der Wiener Universität für Bodenkultur (BOKU).

Die BOKU-Professorin lässt nach einer Prüfung im Auftrag des Fachverbandes der Seilbahnwirtschaft kein gutes Haar an Ringlers Studie, die demnach „eine völlig ungerechtfertigte Diskreditierung von Skigebieten“ darstelle, die dem „Verbraucher ein komplett falsches Bild“ vermittle. Zu groß seien die Fehlerquellen, zu unscharf die Bewertungsmethoden des Landschaftsökologen, sagte die Wissenschafterin bei einer Pressekonferenz in Wien.