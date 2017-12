Von Helmut Wenzel

Prutz, Ovella – Die Marke von 1000 Metern Vortrieb in einem Monat ist geknackt: Im Oktober haben die Mineure den bisherigen Spitzenwert im 21,7 Kilometer langen GKI-Stollen geschafft. Der Stollen hat einen Durchmesser von 6,60 Metern.

Im November konnte die unterirdische Truppe knapp 900 Meter ausbrechen – mit Hilfe der beiden Monstermaschinen „Magliadrun“ (Vielfraß) und „Zauberbohrer“.

Wegen unterschiedlicher Geologie geht es nicht immer gleich schnell. Im Oktober lag die Vortriebsleistung bei mehr als 30 Metern täglich. Gebohrt wird vom Fenster­stollen Mariastein (zwischen Tösens und Pfunds) aus in Richtung Prutz und Ovella.

„Mit 1. Dezember sind 40 Prozent der Röhre freigelegt“, resümiert Johann Herdina, Geschäftsführer von Österreichs derzeit größter Kraftwerksbaustelle. Nach dem holprigen Start mit diversen Problemen – die Firma Hochtief wurde durch das Allianz-Baukonsortium ersetzt – läuft es aus Sicht der Investoren (Tiwag, Engadiner Kraftwerke, Verbund) rund.

Den aktuellen Zeit- und Kostenplan (535 Mio. Euro) habe man laut Herdina im Griff. „Wir haben Hochkonjunktur auf der Baustelle. In Summe gibt es derzeit 400 Jobs, 270 davon beim Fensterstollen in Mariastein.“

In der Nordröhre Richtung Prutz fehlen noch 5,4 Kilometer. „Das sollten wir bis Jahresende 2018 schaffen“, so Herdina. Bis April 2019 soll die unterirdische Truppe auch Ovella erreichen, rund 7,5 Kilometer fehlen. Im Moment bewegt sich der Monsterbohrer unterhalb des Pfundser Radurschlbachs.

Im schweizerischen Ovella wird dieser Tage bei frostigen Temperaturen gearbeitet, der Inn beschert zudem eisige Windböen. „Beim Bau der Wehranlage sind derzeit 31 von insgesamt 43 Betonblöcken fertig gestellt“, weiß der Geschäftsführer.

„Im Mai 2018 muss der Inn umgeleitet werden, damit die Anlage fertig gestellt werden kann“, schilderte Projektleiter Franz Gappmaier kürzlich beim Lokalaugenschein. Größer als geplant sei dort der Aufwand zur Hangsicherung gewesen. Mit Inbetriebnahme des Laufkraftwerks soll der Inn an der 15 Meter hohen Wehranlage auf einer Länge von 2,6 Kilometer gestaut werden. Dazu müssen auch Teile der Engadiner Straße und des Radweges angehoben werden. „Im Staubereich ist ein ökologisches Maßnahmenpaket geplant“, hob Gappmaier hervor.

Zurück ins Obergricht, zum Krafthaus in Prutz. Außen ist die Gelände-Revitalisierung im Gange. Tiwag-Mitarbeiter Bruno Wohlfarter will dort alte Obstsorten anpflanzen.

Innen wird die Stromproduktion startklar gemacht. Die beiden Maschinensätze mit je einer Turbine und einem Generator sind bereits installiert. Zudem ist das Erdkabel verlegt worden, mit dem der GKI-Strom (400 bis 450 GWh jährlich) in das Umspannwerk des Kaunertalkraftwerks transportiert wird. „Es ist Strom, der überwiegend für Tirol produziert und in Tirol genutzt wird“, unterstreicht Herdina. Wichtig ist ihm auch, dass die Tradition der Barbarafeier auf der Baustelle gepflegt wird: „Dekan Franz Hinterholzer hat am 4. Dezember eine sehr schöne Feier gestaltet. Dafür sind wir ihm dankbar.“