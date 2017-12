Innsbruck – Für den Handel falle heuer der vorweihnachtliche Kalender besonders günstig aus, sagt Alois Schellhorn, Sprecher der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Tirol. Schon am gestrigen verkaufsoffenen Feiertag wurde zur Geschenkejagd geblasen, wie etwa die vollen Straßenzüge und Geschäfte in Innsbruck zeigten. Heute könnte es in dieser Tonart weitergehen. „An diesem Wochenende wird rund ein Viertel des gesamten Weihnachtsumsatzes erwirtschaftet, in Tirol sind es rund 40 Millionen Euro“, präzisiert Schellhorn: „Die Sondersituation, dass der 8. Dezember auf einen Freitag fiel, war natürlich dem Geschäft zuträglich.“

Der Ansturm der Italiener auf Christkindlmärkte und Geschäfte in Tirol sei am Feiertag unübersehbar gewesen. „Den Ansturm der Italiener hat man quer durch das Land gemerkt, ganz massiv im Zentralraum“, schildert Schellhorn. Neben Innsbruck hätten etwa auch Hall und Rattenberg zu den Italiener-Hotspots gezählt. Was laut Schellhorn generell auffiel: „Es kamen nicht nur mehr Kunden, sondern sie kauften auch mehr.“ Er geht davon aus, dass der Tiroler Handel im bisherigen Weihnachtsgeschäft real – also unter Berücksichtigung der Inflation – um bis zu 2 Prozent mehr umgesetzt hat als im Vorjahr. In Summe rechne Österreichs Handel mit Weihnachtsumsätzen von etwa 1,7 Mrd. Euro, davon etwa 170 Mio. Euro in Tirol, so Schellhorn.

Laut Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer, haben Kälte und Schnee die Leute in Weihnachtsstimmung gebracht. So würde verstärkt warme Winterbekleidung gekauft – wie gefütterte Schuhe, dicke Jacken und Pullover. Im Sportartikelbereich gehe der Trend zu Langlauf- und Tourenskis. Der Spielwaren- und Kosmetikhandel hole traditionell in der zweiten Dezemberhälfte auf. Bei Spielwaren gehe der Trend zu Holzspielzeugen, Naturprodukten und Geschicklichkeitsspielen. (mas)