Von Catharina Oblasser

Lienz – Bei den Wahlen im Tourismusverband (TVB) Osttirol am Montag, den 18. Dezember, wird wohl kein Stein auf dem anderen bleiben. Vier Listen treten heuer an, drei davon wollen den amtierenden Obmann Franz Theurl und seine Mitstreiter aus dem Sattel werfen.

Zwei der vier Listen haben sich zusammengetan: die Liste von Heinz Schultz, die nur in der größten Stimmgruppe, der Gruppe eins, antritt. Und das Team Osttirol mit Anführer Martin Gratz, das in den Stimmgruppen zwei und drei kandidiert. Bei einem Pressetermin, an dem auch Schultz-Sohn Maximilian teilnahm, präsentierten sie ihre Ziele: mehr Nächtigungen, mehr Wertschöpfung, mehr Werbung, bessere Zusammenarbeit.

Obmann: „Wir stellen den Führungsanspruch“, kündigt Gratz für den Abend des 18. Dezember an. Er und Heinz Schultz würden davon ausgehen, dass der neue Obmann dann Martin Gratz heißt, sagen beide.

Aufsichtsrat: Bedeckt hält sich Heinz Schultz bei Posten im TVB, die er selbst anstreben könnte, zum Beispiel dem Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden. „Das entscheiden die Wahlberechtigten“, meint er nur. Neu gewählt werden am 18. Dezember zwölf Aufsichtsräte, je vier aus jeder Stimmgruppe. Weiters gehören zwei Bürgermeister, nämlich Anton Steiner (Prägraten) und Matthias Scherer (Obertilliach), dem neuen Aufsichtsrat an.

Kernaufgaben: Für Martin Gratz gehört nicht alles, worin der TVB Osttirol derzeit involviert ist, zu den grundsätzlichen Kernaufgaben eines Tourismusverbandes – zum Beispiel der Besitz von Bergbahnen. Zurzeit hält der TVB mehr als die Hälfte der Lienzer Bergbahnen AG. Da sollte man einen Investor suchen, sagt der Obmann-Kandidat. Heinz Schultz stellt in diesem Zusammenhang übrigens klar, dass er nicht dieser Investor sein will. Auch die zweijährliche Abhaltung der Ski-Weltcuprennen in Lienz ist für Gratz nicht in Stein gemeißelt. „Der TVB kann nur Geld in Veranstaltungen stecken, die eindeutig touristisch relevant sind. Alles andere wäre fahrlässig.“

Subventionen: Ein heißes Eisen ist die geplante Erhöhung der Aufenthaltsabgabe (auch Ortstaxe genannt) von zwei auf 2,50 Euro. Hintergrund: Der TVB hat im März zugestimmt, die Investitionen der Schultz-Gruppe in deren Osttiroler Skigebiete mit vier Millionen Euro zu subventionieren, und dazu braucht es Geld. Aktuell liegt zwar das „Ja“ des Noch-Aufsichtsrates zur Ortstaxen-Erhöhung und zur Millionen-Subvention vor, doch absegnen muss das – abgesehen vom Land – die Vollversammlung, die es noch nicht gab. Auch bei der Vollversammlung im Zuge der Neuwahlen steht nichts davon auf der Tagesordnung. Heinz Schultz will klarstellen, dass er den TVB nicht als Selbstbedienungsladen für seine Lifte ansieht, aber: „Wenn im Bezirk 70 bis 80 Millionen investiert werden, sollte der TVB sich schon auch beteiligen.“