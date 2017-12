Imst – Der Bienenzuchtverein Imst (ihm gehören die Gemeinden Imst, Imsterberg, Tarrenz, Karrösten, Karres und Roppen an) feierte am vergangenen Sonntag seinen Patron, den heiligen Am­brosius. Die Dankesmesse in der Stadtpfarrkirche las Pfarrer Alois Oberhuber, im Anschluss daran wurde in den Gasthof Hirschen geladen.

Wie Obmann Martin Ennemoser ausführte, musste man dieses Jahr nicht mehr so viel Stress aufkommen lassen wie im Vorjahr, stand doch 2016 ganz im Zeichen des 120-Jahr-Jubiläums. Ennemoser bilanzierte über 2017: „Das abgelaufene Jahr war ein sehr erfolgreiches. Erstens war der Ertrag recht gut und vor allem war der Befall durch die Varroamilbe nicht mehr so stark. Auch der beginnende strengere Winter sorgt für mehr Ruhe im Bienenstock.“ 2018 will der Verein eine Lehrfahrt nach München unternehmen und dort einen Stadtimker besuchen.

Einen großen Verlust erlitt der Verein durch den Tod des jahrzehntelang tätigen Chronisten Oswald Klotz. „Es wird kaum einen Verein geben, welcher eine so lückenlose und umfangreiche Chronik aufweisen kann“, würdigte ihn Ennemoser. „Oswald war nicht nur Imker aus Leib und Seele, er schrieb auch alles minutiös auf. Wir werden den Verlust noch lange nicht überwinden.”

Tirols Imker-Präsident Reinhard Hetzenauer sprach den Versammelten Mut und mehr Selbstvertrauen zu. Die Bienenzucht müsse sich ihres Stellenwertes bewusst sein. Honig sei „ein naturbelassenes Produkt und hat seinen Wert“. Heuer wurden in Tirol 300 Honigproben für die Prämierung der einzelnen Imker gezogen. Dafür gebühre auch der Landeslehranstalt Imst ein Dank.

Den diesjährigen Festvortrag hielt Josef Niklas, österreichischer Honigreferent, zum Thema „Honig, ein spannendes Lebensmittel“. Niklas wies vor allem darauf hin, dass bei der Erzeugung des Honigs unbedingt das große Augenmerk auf „sauberes und hygienisches Arbeiten“ gelegt werden müsse.

Mit einem gemütlichen Beisammensein klang die „Erntedank-Feier“ aus. (peja)