Innsbruck – MK Illumination, der weltweit tätige Marktführer für dekorative und festliche Beleuchtungsprojekte mit Hauptsitz in Innsbruck, meldet ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2017. Der Umsatz stieg deutlich von 82 Mio. Euro auf erstmals über die Marke von 100 Mio. Euro – mit Aussicht auf eine weitere Expansion und ebenfalls ein zweistelliges Umsatzplus auch im Jahr 2018, wie Unternehmenschef Klaus Mark sagt. „Wir sind im internationalen Umfeld gewissen Herausforderungen ausgesetzt, folgen aber dem Prinzip, stets ein kreativ inszeniertes Gesamterlebnis von höchster Qualität zu bieten.“

Zudem habe man heuer mit der Übernahme der tschechischen Marke Barcana im Juli und Ende Oktober mit dem US-Unternehmen American Christmas, dem bisherigen US-Marktführer bei Weihnachtsdekorationen, zwei bedeutende Akquisitionen über die Bühne gebracht. Barcana stelle u. a. natürlich wirkende Weihnachtsbäume, Girlanden, Kränze und bis zu 100 Meter hohe Gigant-Bäume her. Hier werde man die Latte für Innovationen und Praxis höher legen. Die 1968 gegründete American Christmas (Slogan „We Make Magic“) habe eine Vielzahl an Projekten und Topkunden wie Radio City Music Hall, die Dekoration um das Rockefeller Center, Luxuslabels wie Cartier oder Ferragamo, dem Microsoft Flagship Store oder das Luxus-Kaufhaus Saks Fifth Avenue, freut sich Mark.

Zu den jährlichen Highlight-Projekten zählen laut Mark u. a. die Licht-Dekorationen und -Inszenierungen im italienischen Salerno, welche erstmals über fünf Millionen Besucher anlocken werden. Ebenso etabliert ist der gigantische Kronleuchter am Hauptbahnhof Zürich, der dieses Jahr zum ersten Mal mit interaktiven Lichteffekten in Szene gesetzt wurde.

Auch die traditionelle weihnachtliche Lichtinszenierung in Innsbruck ziehe mittlerweile mehr als 1,5 Millionen Besucher an. Erweitert wurde die Weihnachtsbeleuchtung in den Innenstädten der Metropolen Budapest, Stockholm, Oslo und Frankfurt. Spektakuläre Licht-Projekte gibt es in der Mall of the Emirates (UAE). Auf der anderen Seite des Globus erhellt eine eindrucksvolle, natürlich anmutende Zwanzig-Meter-Tanne die Crystals-Shops in Las Vegas.

Der Personalbestand von MK Illumination mit seinen 33 Tochtergesellschaften auf allen fünf Kontinenten wurde auch durch die Übernahmen auf insgesamt rund 430 Mitarbeiter aufgestockt. (va)