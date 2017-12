Von Angela Dähling

Achensee – Die Achensee-Region zählte vor acht Jahren noch fast 9700 Betten. Jetzt sind es etwas mehr als 8000. Das geht aus der Bettenstatistik des Achensee Tourismus hervor. Gestiegen ist in diesem Zeitraum lediglich die Bettenanzahl in der 4/5-Sterne-Kategorie um 90 Betten. In allen anderen Kategorien wurden Betten abgebaut – ganz besonders bei den Privatquartieren. Hier sank die Zahl von 921 auf 369 Betten. Über 430 Betten fallen auch bei den privaten Ferienwohnungen weg, wo derzeit knapp 1200 Betten zur Verfügung stehen.

Parallel zur Bettenreduktion stieg die Auslastung. Im Sommer 2009 wurden 58,2 Auslastungstage verzeichnet, im Sommer 2016 waren es 61,1. Im Winter blieb indes die Auslastung mit 40,0 (2009) bzw. 40,8 Prozent (2016) nahezu gleich. Wobei es wiederum die 4/5-Sterne-Häuser sind, die die meisten Vollbelegungstage aufweisen – nämlich 232. Privatquartiere kommen dagegen nur auf rund 87 Vollbelegungstage im Jahr.

Maria Flörl, Bezirksobfrau der Tiroler Privatvermieter, erklärt den Rückgang der Privatquartiere damit, dass viele ältere Vermieter aufhören. „Weil Bauplätze teuer sind, werden die Gästezimmer dann oft in Wohnungen für die Kinder umgebaut“, sagt sie. Im Sommer, aber inzwischen auch zunehmend im Winter machen Dumpingpreise einiger 4-Sterne-Hotels den Privaten zu schaffen. „Da wird die Übernachtung mit Dreiviertelpension um 30 Euro verschleudert“, sagt sie und fordert, dass die Klassifizierungen mit Mindestpreisen verbunden werden sollten. „Am Achensee haben wir aber noch immer sehr viele ganz tolle Frühstückspensionen“, betont Flörl.