Von Hubert Daum

Imst, Landeck – Oftmals wird den Bauern vorgeworfen, ihr eigenes Süppchen zu kochen. Genau das sollte zumindest den künftigen Landwirten nicht mehr passieren. Sie mögen über den Tellerrand hinaus blicken – dieses Ziel verfolgt die einzigartige Kooperation der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Imst (LLA) und der Fachschule für Tourismus und Handel (TFBS) Landeck. Die Symbiose von Tourismus und Landwirtschaft soll in den Köpfen der Schüler ankommen.

„Künftige Landwirte und angehende Touristiker sollen einen Einblick in die jeweiligen Arbeits- und Produktionsbedingungen bekommen“, umreißt LLA-Direktor Josef Gstrein das Projektziel. Dafür wurden erstmals drei Ausbildungstage ins Leben gerufen, in denen Tourismuslehrlinge an der LLA aktiv lernen, wie Lebensmittel entstehen, und vice versa die zukünftigen Landwirte erleben, wie man aus den hergestellten Produkten köstliche Gerichte zubereitet. „Die Kooperation ist auf längere Zeit geplant“, ergänzt TFBS-Direktor Günther Schwazer, „in diesem ersten Block stellen wir das Lebensmittel Milch in den Fokus.“ Zwei weitere Exkursionen zu den Themen Fleisch und Kräuter seien bereits fixiert. Der Aspekt der Regionalität soll im Vordergrund stehen.

So übten sich die Koch-Kellner-Lehrlinge zwei Tage lang in der LLA in der Produktion von Joghurt, Topfen und Weichkäse. Die Nachwuchsgastronomen stattete aber auch dem schulischen Bauernhof in Brennbichl einen Besuch ab. Gstrein: „Zum allumfassenden Verständnis sehen sich die Gäste auch die Milchgewinnung und die Viehhaltung an.“

Der kulinarische Teil steht heute auf dem Programm: In der Fachschule in Land­eck wird aufgekocht. Diesmal eben schon das „eigene Süppchen“, zum Beispiel die Graukäsesuppe mit selbsterzeugtem Topfen als Dessert.