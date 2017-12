Straßwalchen/Kirchbichl – Der Salzburger Logistikkonzern Quehenberger übernimmt mit 1. Jänner 2018 die Tiroler Alpin Spedition GmbH. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die neue Tochter mittelfristig unter dem Namen der Mutter am Markt firmieren. Quehenberger Logistics will mit der Übernahme seine Präsenz in Tirol stärken und dort zu einem starken Player für Komplett- (FTL) und Teilladungstransporte (LTL) werden.

Die Alpin Spedition GmbH wird heuer eigenen Angaben zufolge mit 30 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 15 Mio. Euro erwirtschaften. In das Firmengebäude in Kirchbichl (Bezirk Kufstein) werden im ersten Quartal 2018 auch die 16 Quehenberger-Mitarbeiter aus dem nahen Radfeld übersiedeln. Die Quehenberger Logistics GmbH mit Sitz in Straßwalchen im Salzburger Flachgau beschäftigt derzeit 2700 Mitarbeiter an 85 Standorten in 17 Ländern. (APA)