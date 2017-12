Von Catharina Oblasser

Lienz, Matrei, Sillian – Die Neuwahl im Tourismusverband Osttirol findet eigentlich erst am Montag, den 18. Dezember, statt. Doch heuer haben die über 4000 Wahlberechtigten erstmals die Möglichkeit, schon in der Woche davor – quasi in einer Vorwahl – ihre Stimme abzugeben, und zwar in den TVB-Büros Lienz, Matrei und Sillian.

Einer dieser Wähler befand die dort aufgestellten Urnen für nicht sicher genug, wie er der Tourismusbehörde des Landes mitteilte. Ihn störte vor allem das Schloss, das ganz leicht zu öffnen sei. Doch TVB-Obmann Franz Theurl weist jeden Zweifel an der Sicherheit zurück. „Das sind Wahlurnen, die wir uns von den Gemeinden ausgeliehen haben“, sagt er. „Sie kommen auch bei Nationalrats- oder Landtagswahlen zum Einsatz. Da kann wohl niemand behaupten, das sei nicht sicher genug.“

Die Schlüssel zu den Urnen werden am jeweiligen Gemeindeamt aufbewahrt. In Lienz zum Beispiel liegen sie im Safe der Stadt. Und dort bleiben sie bis zum Wahltag, 18. Dezember, 19 Uhr. Frühestens dann würden die „Vorwahl“-Urnen geöffnet.

Teilnehmer der Wahlversammlung können heuer auf eine kürzere Dauer hoffen. Denn viele Wähler nutzen die Möglichkeit, schon jetzt ihre Stimme abzugeben. Das spart am Wahlabend Zeit bei der Registrierung. „Bisher haben rund 550 Personen in den drei TVB-Büros gewählt“, erklärt Theurl.

Wer das auch noch tun will: Die Möglichkeit gibt es in Matrei und Sillian noch bis Freitag (8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr). In Lienz sind die Urnen werktags von 8 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr zugänglich.