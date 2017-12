Von Michael Domanig

Steinach – Der neue Obmann des Tourismusverbandes Wipptal heißt Kurt Hasenbacher: Der langjährige TVB-Geschäftsführer wurde am Dienstagabend im Zuge der Vollversammlung im Panorama-Restaurant Bergeralm zum Nachfolger von Josef Gstraunthaler – der seit 2006 im Amt war – gekürt.

Die Neuwahl von Aufsichtsrat und Vorstand, geleitet von Martin Kofler (Land Tirol), erfolgte einstimmig: Dem neuen Obmann Hasenbacher stehen Hotelier Hannes Stadler aus Matrei – schon bisher Stellvertreter – und neu Florian Raffl (Bergeralm) zur Seite. Bewegung gab es auch im Aufsichtsrat: Busunternehmer Michael Eller folgt auf den langjährigen Vorsitzenden Erich Raffl, neuer Stellvertreter ist Jörg Covi.

Hasenbacher, seit 1996 Geschäftsführer des TVB Wipptal (und zuvor des TVB Stein­ach), behält diesen Posten interimistisch bis März 2018. Seine Nachfolge soll rasch ausgeschrieben werden, der Aufsichtsrat tagt nächsten Montag. Wie bisher wird Hasenbacher übrigens die Geschäfte der Incoming Reisebüro GmbH weiterführen.

Die Herausforderungen sind für Hasenbacher klar: Das Wipptal leide wegen diverser Betriebsschließungen „seit vielen Jahren massiv unter Bettenschwund“. Diesen gelte es zu stoppen und zusätzliche Betriebsstrukturen zu schaffen. Besonders wichtig sei dabei das geplante neue Chaletdorf in Steinach – mit 21 Häusern und rund 200 Betten im Endausbau. Sobald der lang erwartete Baubescheid eintrifft, soll im Frühjahr raschestmöglich der Baubeginn erfolgen. Impulse erhofft sich Hasenbacher auch vom neuen Bildungshaus St. Michael in Pfons (60 Betten), das im Februar eröffnen soll. Auch Gesundheitswandern und Tunneltourismus (Stichwort: BBT) möchte der neue Obmann weiter forcieren.

In der kalten Jahreszeit will der TVB neben Ski alpin verstärkt auf das trendige Winter- und Schneeschuhwandern setzen. Hierfür sei das Wipptal mit seinen fünf Seitentälern „optimal“. In Sachen Langlauf könne und wolle man mit den großen Regionen hingegen nicht konkurrieren.

Was Hasenbacher hervorhebt: Der TVB Wipptal, mit seinen elf Orten eine „kleine und feine Region“, werde versuchen, „auch in Zukunft eigenständig zu bleiben“.

Recht zufrieden ist Hasenbacher mit der Nächtigungsentwicklung: Immerhin habe man von 275.000 Nächtigungen im Jahr 2014 wieder auf 320.000 zugelegt – selbst ohne zusätzliche Betten.